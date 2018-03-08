Belki de tüm virüsler insan hayatı için tehlike oluşturmuyor. Hatta bazıları antibiyotik direnci gösteren bakterilere karşı savaşta kullanılabilir. Peki bu nasıl oluyor?

Bilim insanları enfeksiyon tedavisinde yeni yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Bunlardan biri de enfeksiyona neden olan bakteriye karşı virüs kullanmak. Şimdiye kadarki deneyler olumlu sonuçlar veriyor.

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