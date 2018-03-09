Sabahları erkenden kahvaltı edemiyor ya da ona ayıracağınız zamanı uyku için mi kullanmak istiyorsunuz? O halde endişelenmeye fazla gerek yok gibi görünüyor.

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu, kahvaltı alışkanlığının sağlığı genel olarak olumlu etkilediği söylenir. Peki araştırmalar ne gösteriyor?

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