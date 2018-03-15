Bir iş yaparken yoğunlaşmakta sıkıntı çekmek, dikkatin kolayca dağılması ve işleri sürekli erteleme kişilikle bağlantılı görülüyor.

Ancak bazı araştırmalar, beynin işleyiş biçiminin bu duruma neden olabileceğini gösteriyor.

İşleri erteleme tutumu zaman kaybına neden olduğu için özel yaşamda ve iş hayatında olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Araştırmalar, bu sorundan kurtulmak için beynin eğitilebileceğini gösteriyor.

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