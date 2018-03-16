İnsan yeni bir yemeği denemekten neden korkar?
Bazıları yeni tatları denemekten hoşlanırken bazılarını bunun düşüncesi bile korkutur. Bu korkunun ardında yatan nedenler ve kurtulma yolu…
Bilmediğimiz ve daha önce tatmadığımız bir yemeğe yaklaşımımızı belirleyen çeşitli faktörler kişiliğimizle ve diğer davranış biçimlerimizle de ilgilidir.
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