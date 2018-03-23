Gıdalardaki gizli zehirler

Yanlış bir şekilde hazırlanıp yendiğinde bazı normal yiyecekler zehire dönüşebilir.

Bazen de bir bitkinin yanlış kısmını yemek ölüme yol açabilir. Bu videoda bazı yiyeceklerin sağlık açısından nasıl büyük bir tehdit oluşturabileceğini izleyebilirsiniz.

Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki makalede okuyabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer videolar:

Diğer dergi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.