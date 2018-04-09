En besleyici 20 bitkisel gıda
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DERGİ - En besleyici 20 bitkisel gıda

  • 9 Nisan 2018

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı.

Bu gıdaların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki makaleye tıklayınız.

En besleyici 20 bitkisel yiyecek

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