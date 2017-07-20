DERGİ - İzlanda usulü ekmek

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İzlanda'nın küçük bir kaplıca şehrinde geleneksel çavdar ekmeğinin nasıl pişirildiğini anlamaya çalıştık.

Bu ekmek, toprağa açılan bir çukurda, kaynarcanın doğal ısısıyla pişiyor.

İzlandalılar tarih boyunca kaplıcaları yemek pişirmek ve çamaşır yıkamak gibi birçok amaç için kullandı.

Laugavatn'da kaplıca işletmeciliği yapan Sigurdur Rafn Hilmarsson, geleneksel yöntemlerle ekmek pişirme nedenini şöyle açıklıyor:

"Kaplıca ekmeğinin kendine özgü bir tadı var. Fırında pişen ekmek yanına bile yaklaşamaz. Bunun hiç benzeri yok."