El Hamra Sarayı'nın gizemli dünyası
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DERGİ - El Hamra Sarayı'nın gizemli dünyası

  • 25 Ağustos 2017

Haber: Salvatore Valeri / Koldo Bika

El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs eyaletindeki Granada şehrindedir.

9. yüzyılda küçük bir kale olarak ortaya çıkan yapı, 13. yüzyılda Granada Emiri Muhammed Nasır zamanında bugünkü özgün yapısına kavuşmuştur.

Endülüs Emevileri'nden kalan sarayın altındaki zindanlar iki farklı yaşam arasındaki tezatı ortaya koyarken, saray duvarlarını kaplayan oyma yazıtların gizemi de nihayet çözüldü.

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