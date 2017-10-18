Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'nda yaygın kullanılan bir balık sosunun tarihe karıştığı sanılıyordu. Ama bugün şefler ve arkeologlar bu sosu yeniden modern menüye kazandırdı.

Pompeii'de bulunan amforalardan alınan sos örnekleriyle balıktan yapılan garum sosu İspanya'nın Cadiz şehrinde yeniden gündeme geldi.

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