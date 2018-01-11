8 yaşındaki Zeynep'in tecavüz sonrası öldürülmesi Pakistan'ı ayağa kaldırdı

Pakistan'ın Kasur kentinde kaçırılan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedeni birkaç gün sonra bir çöplükte bulundu.

Zeynep'in boğularak öldürüldüğünün açıklanması üzerine kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Protestolarda, karakolu basmaya çalıştıkları bildirilen iki kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü.

Göstericiler yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı, cinayet gibi suçları önlemek için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.

Zeynep'in ailesi kayıp ihbarında bulundukları halde polisin harekete geçmediğini söylüyor.

Mobese görüntülerinin ise polis tarafından değil, Zeynep'in akrabalarının çabasıyla ortaya çıkarıldığı bildiriliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyor.

2 yılda 12 benzer cinayet

Kasur polisi son iki yılda kentte 12 benzer cinayet işlendiğini açıkladı.

Yetkililer, bunlardan beşinin aynı şüpheli tarafından işlendiğinin sanıldığını, 90 şüpheliden DNA örnekleri alındığını duyurdu.