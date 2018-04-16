Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor.
DERGİ - Uçurumda asılı tabutlar
- 16 Nisan 2018
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