图辑：英国女王的丈夫准备96岁后退休
白金汉宫宣布，女王的丈夫爱丁堡公爵将准备在今年秋天退休，大幅减少他履行英国王室职责的活动。
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一名英国王室的发言人说，爱丁堡公爵菲利普亲王今年6月将96岁高龄了，他自己做出了退休的决定，并得到了女王的支持。英国首相赞扬了爱丁堡公爵对英国和世界公益活动的贡献。
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爱丁堡公爵2016年共有110天出席公众活动，在英国王室成员中繁忙度排名第5。他是780个机构或组织的赞助人、主席或者成员。王室发言人说，退休后他偶尔还可能会出席一些公众活动。这是英国女王和爱丁堡公爵菲利普亲王1986年访华在长城上的合影。
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英国女王和爱丁堡公爵菲利普亲王2015年陪同访英的中国领导人习近平夫妇参观一件和中国有关的收藏文物。
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爱丁堡公爵原为希腊王子，出生在希腊，在英国接受教育，1939年参加英国皇家海军。
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女王和爱丁堡公爵今年晚些时候准备庆祝他们结婚70周年。这是1947年他们订婚后在白金汉宫的照片。
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英国女王夫妇1965年访问非洲埃塞俄比亚，在塞拉西皇帝的陪同下游览。
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爱丁堡公爵爱开玩笑，但在英国及海外访问时多次闹笑话。2002年，他和女王访问澳大利亚与原住民代表见面时问主人：“你们现在有时候会不会还相互投掷长矛？”
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2003年，女王和爱丁堡公爵访问尼日利亚受到国宴欢迎。他对身着民族服装的尼日利亚总统奥巴桑乔说：“你看上去好像已经准备好上床睡觉了。”
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爱丁堡公爵1983年访问印度，骑大象。
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爱丁堡公爵1979年访问巴林。