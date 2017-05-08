女王丈夫荣退 看爱丁堡公爵的雷人语录

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英国女王的丈夫爱丁堡公爵将在今年秋天退休。

爱丁堡公爵以直言著称，聚光灯下这么多年，留下不少雷人之语。有俏皮的、有无礼的，还有一些干脆就是政治上极端不正确的。这里为您收录一些。

1966年："英国女人不会做饭。"

1969年："你用什么漱口，鹅卵石？"皇家文艺汇演后问著名歌手汤姆·琼斯。

1981年：""所有人都在说我们必须有更多的空闲时间。现在他们却在抱怨自己失业了。" 1981年大萧条期间。

1984年："你是女的，是吧？"在肯尼亚接受当地一名女子送上的小礼物之后。

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1986年："你们在这里呆得太久了就会变成眯缝眼。"访问中国期间告诉一群英国留学生。

1988年："看起来像个放荡女人的卧室。"看到约克公爵（安德鲁王子）夫妇居家装修计划之后。

1992年："哦，不行，说不定会染上什么可怕的病。"在澳大利亚对方请他摸考拉熊。

1993年："你在这儿时间一定还不太长，你还没长啤酒肚呢。"在匈牙利碰到英国人。

1994年："你们大多数不都是海盗的后代？"在开曼群岛会见一位富有岛民。

1995年："你怎么能让当地人不喝酒的时间长到足以通过驾照考试？"说给苏格兰汽车教练。

1996年："比如说，一个板球手突然决定闯进学校、用球棒把好多人打死—这对他来说很容易，我的意思是，难道你要禁止板球棒吗？"邓伯兰（Dunblane）校园枪击案后回应禁枪呼声。

Image copyright AFP Image caption “你准备睡觉了？”

1997年："愚蠢的傻瓜！"剑桥停车场工作人员没有认出他。

1998年："你还没被吃掉呢？"在巴布亚新几内亚旅行的英国学生，那里有部落吃人。

1999年："聋了？你离那个那么近，聋了当然不奇怪。"在卡迪夫接见一组失聪少年，他们站在钢鼓乐队附近。

1999年："看起来好像是印度人装的。"在爱丁堡附近一家工厂看到老式保险丝盒。

2001年："你太胖了，当不了宇航员。"13岁的安德鲁告诉菲利浦亲王他的理想是进入太空。

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2002年："还投长矛呢？"在澳大利亚询问原住人。

2002年："你看着像自杀炸弹手。"刘易斯岛上说给一位身穿防弹背心的女警察。

2003年："你看上去好像已经准备好上床睡觉了。"女王和爱丁堡公爵访问尼日利亚受到国宴欢迎，他对身着民族服装的尼日利亚总统奥巴桑乔说。

2009年，"今晚你家人来的真多。"在白金汉宫为英国印度人社区举行的招待会上看到商人Atul Patel的胸卡后说（注：Patel是印度大姓）。

2009年："啊，你自己的胡子设计的不好，对吧？"留着小小山羊胡子的设计师Stephen Judge。

Image copyright AFP Image caption 啊，不知道女王在想什么？

2010年："你有用这个做的内裤吗？"在爱丁堡指着苏格兰格呢说给苏格兰保守党领导人（女）。

2010年："你在脱衣舞俱乐部工作？"24岁的女大学生Elizabeth Rendle告诉菲利浦亲王她在夜总会打工。

2012年："如果我把这拉链拉开，肯定会被抓起来。"在英国肯特郡，25岁的地方政府雇员Hannah Jackson，当时穿着一件前面拉链从上到下的连衣裙。

2013年："菲律宾肯定半空了，你们全都在这儿运转NHS了。"NHS是英国全民医疗保健系统，当时菲利浦亲王在一家医院看望医护人员，其中一护士是菲律宾人。

Image copyright Getty Images Image caption 2013年爱丁堡公爵和马拉拉在白金汉宫

2013年："（孩子）去上学是因为他们的家长不愿意让他们呆在家里。"这话是说给遭塔利班枪击的巴基斯坦少女马拉拉的。马拉拉后来获得诺贝尔和平奖。

不知年代：“伦敦的问题是游客，游客引起堵塞。如果你能终止旅游，我们就能结束堵车。” 评论伦敦交通问题。