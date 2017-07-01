当今英国年轻人就业的梦幻工作

Image caption 社交网络改变了今天英国年轻人的职业方向。

曾几何时，英国年轻人最向往的职业，所谓 top jobs，常常藏在心底的是摇滚歌手，或足球明星，现实一些的是医生或律师，甚至当个政客也不错。

此一时，彼一时也。英国的90后和00后们，跟他们的父母、叔舅姑姨当年的理想已大相径庭。最近的一项对16岁到25岁的英国年轻人职业意愿的调查显示，当今英国年轻人最向往的 top job 既不是歌星，也不是律师，而是自由自在的"博主"Blogger！

What？没错，正是博主，或 YouTube 明星，也叫 YouTuber 或 Vlogger，都是通过互联网就能生存甚至发财的行当。四分之三接受调查的英国年轻人做了这一选择，不少人都承认，曾经做过尝试。

在所有列出的职业中，名列榜首的是"博主"，其次是体育健将。接下来组成前五名的是医生、从政和音乐家。

不必朝九晚五

为什么"博主"这个若干年前还没人听说过的职业会成为当今年轻人的最爱呢？接受访问的年轻人给出最多的答案是，首先是自由自在，不必朝九晚五，听人指挥；其次是能挣钱，干得好还能挣大钱；还有是受人羡慕，有利提升自信心，"粉丝"可能遍及世界各地。

另外，绝大多数年轻人表示，不愿从事他们父母的职业，更不愿一辈子就干一个行业。

Image caption 追求自由是英国年轻人网络创业的动力。

的确，今天成熟的网络科技和一些成功的年轻博主的例子，极为诱人。刚三十出头的克里斯蒂六年前辞去了在金融业的工作，成为世界旅游博主。一开始并没有什么收入，但随着她的博客日益走红，这两年她开始受到旅游业和摄影业的赞助，年收入已达六位数。

今年32岁的凯特，几年前在筹划自己的婚礼时受到启发，于是辞去了在一个电视购物频道主持人的工作，2011年起成了新娘服务博主。目前她的"摇滚新娘"网站已经跻身世界上最成功的婚礼服务网站前五名。

26岁的曼德莱不仅当博主，还在家里录制健康生活方式的录像，发表在网上，包括健康饮食和健身，成为一位健身达人。现在已经出版了两本畅销书，而且在伦敦著名的哈罗兹百货店推出了自己的健康食品系列。

从Blogger 到 Vlogger

写博客当博主已经不新鲜了。越来越多的年轻人开始利用视频来表达自己，或传播知识与技能，于是出现了一个新词 Vlogger，就是 Video Blogger 视频博客。

22岁的露西·厄尔在大学最后一年，跟父亲借了500英镑开始在 YouTube上利用视频教英语。一开始只是业余时间做，她说，直到8个月后，她才敢全职做Vlogger。因为，这时她已经拥有35万订户，她的频道流量超过了1,200 万，同时开始有了足够的收入。现在，露西每天从自己在剑桥郡的家里通过视频在YouTube和其他网站教英语，她的"学生"遍及世界各地，从欧洲、亚洲到南美洲，她活泼甚至俏皮的风格，不仅使人们轻松愉快地学习英语，而且还了解英国的风俗民情。她认为，这是自己做出的最棒的决定。

Image caption 露西的学英语网络频道已经吸引了世界各地35万订户。

27岁的芙洛尔·贝尔是一位时尚Vlogger，通过自己的视频网站向人们，主要是女士们介绍美容护肤产品和技巧。这位在大学学习地理专业的女孩，在大学毕业后干起了跟地理完全风马牛不相及的行业——涉足网络视频行业。她说，最初一两年，她努力学习和研究如何做好自己的视频内容，根本没钱可赚。逐渐地，她的频道吸引了越来越多的点击率，流量越来越大，这时候，才开始有实质上的收入。芙洛尔对想要进入这一行的新人的忠告是，一是激情，二是坚持不懈。她说，没有激情，你就坚持不下去。如果你的频道新内容时有时无，人们就不会光顾你的频道了。

50年前在英国的同类调查中，当时的年轻人最向往的职业前三名分别是教师、科学家和足球运动员。将近一半的现在50岁以上的人认为，当年他们没有太多选择，养家糊口比兴趣爱好要更重要。而现在的年轻人，更重视的是自我价值和兴趣，钱虽然也重要，但已经不在考虑的首位了。

一位年轻的博主娜塔莎说，"我们真是幸运的一代。想一想都不可思议，你坐在家里，一部手提电脑，一个好主意，加上锲而不舍的决心，你就有可能开始自己的事业，世界各地成千上万的人都已经走上这条路。"