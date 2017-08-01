"剁手党"的福音：不用花钱获得购物快感？

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没有什么能像冲动购物那样令人兴奋。

《心理学与营销》（Psychology and Marketing）期刊上发表的一项研究表明，购物的确可以改善糟糕的情绪，也能给我们带来类似于毒品的心理快感。

事实上，在网站ebates.com2016年对1,000名美国成年人进行的调查中，有96%的受访者表示，他们曾经通过买东西来改善自己的情绪。

但购物疗法的这些可以感知的利益往往稍纵即逝，随之而来的则是破坏心境的长期副作用。

负面情绪和悲哀感受会令人失去自我价值感，这通常会导致人们情绪低落，也往往是冲动购物的元凶。

但缺点在于：如果你花的钱超出了应有的范围或既定的计划，同样的负面情绪还会卷土重来，甚至平添一层负罪感。

Image copyright Getty Images Image caption 当我们感觉情绪低落或焦虑时，自控力就会减弱，导致我们更有可能做出糟糕的决策，过度消费便是其中之一

但或许存在一些方式，让我们不必刷卡购物，也不用陷入负面情绪的恶性循环，仍然可以体会到冲动购物带来的快感。

行为探秘

悉尼临床心理学家乔安妮·科里根（Joanne Corrigan）专门研究同情聚焦治疗。她说，购物这种心理疗法，专门帮助那些存在与“羞愧”和“自我批评”有关的心理健康问题的人。

"我们之所以采用购物疗法，是因为我们十分渴望控制自己的情绪。我们不喜欢沮丧或不舒服的情绪，所以我们会通过做一些事情来改善自己当下的感受。"

当情绪低落或满心焦虑时，我们的自控力便会减弱，导致我们更容易制定糟糕的决策。悲伤似乎会催生更缺乏耐心的想法，让人们更容易牺牲长远利益来获取短期奖励。

哈佛大学心理学教授珍妮弗·勒纳（Jennifer Lerner）和她的同事李晔（Ye Li，音译）以及来自哥伦比亚大学的艾尔克·韦伯（Elke Weber），在相关论文中将这种现象称作"短视痛苦"。

如果能够理解我们为什么喜欢在情绪低落的时候买东西，以及购物为什么会改善我们的情绪。那么，我们能否欺骗大脑，在不花钱的情况下激发积极感受？

科里根给出了肯定的答案。如果我们能够激发自己的"善良大脑"——这个部分负责平复焦虑的心情——那就不用冲动地通过这些短期方式来提升愉悦感了。

她说："大脑中的焦虑和驱动部分会用肾上腺素、皮质醇和多巴胺等神经化学品冲刷你的系统，但你可以通过激活大脑舒缓的附属部分平静下来，这些部分可以释放内啡肽和缩宫素，从而让你对世界产生不同的反应。"

根据康奈尔大学经济学家罗伯特·弗兰克（Robert Frank）的说法，在情绪低落时对抗购物冲动的关键是自控。

他提到了沃尔特·米歇尔（Walter Mischel）之前的研究成果。米歇尔曾经在20世纪60年代进行了"斯坦福棉花糖"（Stanford Marshmallow）实验。

这是一项关于儿童心理学和延迟满足的实验，目的是了解儿童的自控力：他们让儿童自行选择，是立刻获得一份小奖励，还是在等待一段时间后获得两份小奖励。

Image copyright Getty Images Image caption 大脑装配了各种材料，让我们可以在不冲动购物的情况下也能感到满足和幸福

后续研究发现，愿意等待更长时间，以获得更多奖励的儿童，往往会在日后的各种指标中表现较好，包括SAT分数、受教育程度和体重指数（BMI）。

弗兰克表示，如果想要获得持续的幸福感，我们就需要推翻获得即可满足的冲动。

"你需要对真正重要的事情持有更长远的眼光，但这却是人们始终难以克服的问题：这意味着要对未来，而非眼前的事情给予足够的重视。"

应对方式

对多数人来说，冲动会导致我们难以沉思，难以采取理智的行为，也难以自控。尽管如此，科里根表示，我们拥有控制这些冲动所需的要素。

她表示，如果专注于满足感和同情心，我们的大脑就可以获得相应的要素，让我们可以在不买任何东西的情况下也能感到满足和幸福

美国东北大学心理学教授大卫·德斯迪诺（David Desteno）花了好几十年研究积极情绪对决策的影响。结果表明，仅仅是获得满足感便可改变我们的行为方式。

在他的社会情绪实验室里，德斯迪诺为参与者提供了一个选择：立刻获得30美元，还是在三个星期后获得70美元。

当人们调动起满足感之后，他们便可克服即刻满足的欲望，选择后一种方案。

另一种快感

当德斯迪诺跟踪人们几个星期后，那些经常获得满足的人更能抵抗冲动购物，也拥有更强的自控力。

他说："当你感觉满足时，不仅有助于避免冲动购物，还能让你获得跟买东西一样的爽快感受。所以这是一种愉悦的体验，能够让你重视未来，并掌握更强的自控力。"

他表示，其实只要思考一些让你感觉满足的事情即可，无论这些事情有多么微不足道。

Image copyright Getty Images Image caption 只要通过一些小事感到满足，就能帮你避免冲动购物，而且能够获得像花钱购物一样的快感

他补充道，反复关注几个为数不多的事情，这些事情的影响力就会丧失。相反，他建议定期"花时间思考一些发生在你身上的小事：某个让你插队排在前面的人，某个向你表达善意的人。"

帮助别人（例如，尽力在工作上帮助同事）可以强化满足循环。

传递爱心

如果购物的意愿过于强烈，难以抗拒，利他性购买或许能起到帮助。

英属哥伦比亚大学心理学教授伊利莎白·邓恩（Elizabeth Dunn）研究了幸福与金钱之间的关系。

她在加拿大和乌干达展开了一项研究，给人们一小笔钱，让其中一半人给自己花钱，另一半人给别人花钱。

Image copyright Getty Images Image caption 如果购物的意愿过于强烈，难以抗拒，利他性购买或赠送礼品或许能起到帮助

该研究表明，跟给自己花钱的人相比，给别人买东西的人获得了更加持久的幸福感。

邓恩最近发表TEDx演讲时说："当回顾和反思给别人花钱而不是给自己买东西的经历时，人们的幸福感会强烈得多,"

所以，下次当你感觉到购物冲动时，可以想想那些令你感到满足的事情。如果这也不起所用，还可以考虑给别人买东西。

这些活动还可以带来更为长远的利益，那就是加强我们的自控力。

德斯迪诺说："你在日常生活中感觉满足的频率越高，就拥有越强的控制力，以便在诱惑出现时抵抗这些诱惑。"

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