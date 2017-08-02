“家丑”别说: 朋友求停播戴妃“私聊”录像

Image copyright PA Image caption 英国电视第四频道即将播出的戴安娜纪录片里涉及当年戴安娜的录像脚本。

英国电视第四频道将播出有关戴安娜王妃生前谈及自己失败婚姻的录像，她众多生前好友纷纷发声，要求该台不要播出这段备受争议的"私聊"。

这家电视台将在戴妃去世20周年前夕播出这部名为《戴安娜：用自己的话说》。

片中使用的录像是戴安娜当年的演讲老师拍摄的，从未在英国播放过。

尽管电视台称这将给观众"提供独特视角"，但戴安娜的生前密友蒙克顿指责说，这是对过世的戴妃隐私的公然背叛。

她写信给这家电视台要求取消播出这部纪录片，她对《卫报》说："这不应向公众公开。"

她说："这不仅是对戴安娜本人隐私的背叛，也是对她的家庭隐私的背叛。"

拍摄那些录像脚本的是当年戴安娜雇佣的塞特伦。戴安娜在1992至1993年期间让塞特伦拍摄她练习演讲，以提高她在公开场合演讲时的音质。

拍摄地点在肯辛顿宫。

重要的是，戴安娜练习发声时谈到了她和查尔斯王子的婚姻。这其中就包括他们俩的性生活、以及在发现查尔斯在外"偷腥"后，她是如何质问查尔斯王子的。

当年让查尔斯王子"出轨"的女性叫卡米拉·帕克伯尔斯，即现任的查尔斯王妃康沃尔公爵夫人。

Image caption 戴妃死后，民众前往肯辛顿宫门前献花。

"既下流又缺德"

前英国王室发言人阿比特对BBC说，计划播出这部纪录片的英国电视第四频道"轻轻松松地狠赚一笔"。

他说："这些录像脚本都是私下拍摄的，并且是训练环节的一部分。任何关起门来做的事都应该被看作是私密的。"

王室传记作者尤纳说："我觉得他们要播出这些内容很下流。而且坦白地说，缺德！"

她说："戴安娜说这些话的时候，她和查尔斯的婚姻刚刚破裂，他俩才离婚 - 可想而知她说起来很消极。"

尤纳补充说，戴安娜王妃"绝不想让任何活着的人听到她说的这些话"。她斥责播出这些录像不过是"发死人财"。

拍摄这些录像的塞特伦在与戴安娜王妃的哥哥斯宾塞伯爵打了一场官司后，终于在2004年重新成为这些录像脚本的所有人。此前，戴安娜的哥哥斯宾塞伯爵称这些录像是他的东西。

Image copyright PA Image caption 戴安娜在录像中谈到了她与查尔斯之间的失败婚姻。

录像脚本最初是英国警方"苏格兰场"在2001年搜查前英国王室管家保罗·巴罗的家后缴获的。

美国全国广播公司在2004年购入这些录像后，曾播出了其中的一部分。

BBC据报在2007年戴妃去世10周年时曾计划制作一部纪录片，并打算播出这些录像脚本，但最终放弃了这一计划。

"独特惊艳的史实"

录像脚本拥有者塞特伦的律师卢瑟福德并不认为播出有何不妥。

他对BBC说："所谓侵犯隐私的说法纯属空穴来风。这些录像被警方看过、被斯宾塞家族的人看过、被前管家保罗·巴罗可能也看过。所以说是我当事人塞特伦的私事也好、戴安娜的私事也好，但这些私事早已公开。"

他说："戴安娜都去世20年来，现在还拿隐私说事没道理。"

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他进一步说，当时戴安娜已经和前夫分居，她"也想让全世界知道她是怎么熬过来的。"

英国电视第四频道的负责人拉夫李则形容这些录像是"惊艳的史实"，并能重新在人们心中"塑造戴安娜的形象"。

他对BBC说，都20年了，该是让老百姓知道的时候了。

戴安娜王妃于1997年8月31日在巴黎死于车祸。