这朵美丽的莲蓬中有哪些吓人的秘密？

Image copyright Getty Images Image caption 为什么？

下面这座装满空调的大楼有没有让你头皮发麻？上面这朵美丽的莲蓬会不会让你汗毛起舞？

如果答案是肯定的，那你可能患上了密集恐惧症。

密集恐惧症又称密集综合症、多孔恐惧症等。病症包括，看到、靠近、甚至想到密集排列的几何形状，特别是密密麻麻聚集在一起的非常小的孔状或者长方形的东西，就会感到心悸、恶心、头晕、出冷汗、起鸡皮疙瘩……

奇怪的是，这种现象直到2009年才被"发现"。当时，纽约一位大学生在脸书开了专页，讲述自己厌恶看到密密麻麻的小东西。没想到，这立刻引发了相当一批人的关注。后来，在Reddit、Instagram等网页也出现了专门的论坛。

再后来，专家开始研究，试图理解恐惧症的诱因，并逐渐提出了几种理论。

但是也有人仍然认为，密集恐惧症根本不是病，只是在社交网络上窜红的一个现象而已。目前密集恐惧症还没有得到心理医生行业承认，因为没有确诊标准。

Image copyright Web Image caption 这张照片曾经在中国各种媒体刊登

这么多人？

但是，2013年英国埃塞克斯大学的两位研究人员发现，将近20%的人患有不同程度的密集恐惧症。

杰夫·科尔（Geoff Cole）博士是该大学大脑研究中心的视觉科学家，阿诺德·威尔金斯（Arnold Wilkins）教授是视觉压力研究世界顶级专家之一。

他们两人一共访问了286名成年人，发现其中16%以上都表示讨厌看到密集排列的小几何形状，特别是孔状。

这些人看到此类"冒犯性图案"时会心跳加快、心率不稳，大脑中负责处理视觉的那一部分高度活跃。严重的会感觉汗毛耸立，其中一位患者甚至"恶心、全身剧烈颤抖"。

小资料--恐惧症

恐惧症是最常见的焦虑之一。在英国，估计大约有1000万人患有恐惧症。这是几种不常见的：

小丑恐惧症，胡须恐惧症，下雨恐惧症，鲜花恐惧症

Image copyright Getty Images Image caption 蓝环章鱼

防御机制？

科尔博士和威尔金斯教授认为，厌恶这些形状及其分布规律可能是人类的一种防御机制。因为许多可以置人于死地的动物—比如蜘蛛、蛇、蝎子—都有类似的斑点、体纹。

厌恶、排斥，是进化过程中通过不断的适应和调整实现自我保护。

参与研究的一位密集综合症患者好像证实了这种说法。他最厌恶蓝环章鱼，而蓝环章鱼释放的毒素足以致成年人于死地。

Image caption 埃塞克斯大学的两位研究人员。右面的是科尔博士，他13岁时发现自己“害怕多孔”。

传染疾病？

研究人员搜集了一些毒性最强的野生动物的照片，包括水母、蝎子、毒蛇、蜘蛛。在对这些动物身上的图案加以分析、对比后发现，这居然和密集恐惧症患者讨厌的图案很相似。

结论？人类躲避剧毒动植物的压力最后可能演变成了密集恐惧症。

英国肯特大学的一项新研究提出另一种解释：密集的斑点、孔洞很像一些传染疾病留下的后果，比如天花、麻疹、伤寒。多孔恐惧症患者可能从日常现象中看到与致命疾病的类似之处。

厌恶、排斥可以帮助人类躲避传染性疾病。

Image copyright EPA Image caption 毒蛙

数学作怪？

威尔金斯教授提出的另外一种解释是：怕不怕，关键要取决于那些孔洞或者图案的分布规律。他说，即使一些没有密集恐惧症的人也不喜欢那类密密麻麻的图案。

他说，那类让人视觉不舒服、眼睛疲劳、头痛的图案都有类似的数学属性，人的大脑不能有效地处理这些数学属性，解读需要耗费更多氧气。

大脑活动占用人体20%的能量，所以，人本能地会争取把大脑活动保持在最低限度。

Image copyright Reuters Image caption 这个也有人怕

保护机制？

其实许多恐惧症可能都和保护机制有关，它可以让我们规避掉一些对我们生命的威胁。比如恐高症，可以保护我们不从高处掉下来摔伤；各类昆虫恐惧症可以保护我们不被叮咬。

但是，现代人仿佛可以患上各种各样的恐惧症。恐惧症清单越来越长，引发部分人质疑其真假。认为某些奇怪的恐惧症根本不是病的人可能会说，网上讨论煽风点火，没病的人也被暗示了。

密集恐惧症，是不是病、能不能治？或许还需要更多研究再下结论？