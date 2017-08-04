再见菲利普！96岁英国爱丁堡公爵正式“退役”

Image copyright AFP Image caption 菲利普亲王参加最后一场公开活动。

英国女王的丈夫菲利普亲王（Prince Philip，Duke of Edinburgh）周三（8月2日）参加了退休前的最后一次单独公开活动。

虽然菲利普亲王的日程安排走到尾声，但白金汉宫已经表示，他将来可以自行选择和女王一起参加活动。

爱丁堡公爵当天会见了英国皇家海军陆战队员。

你的器材不支持播放多媒体材料 在最后的告别活动上，皇家海军陆战队士兵向菲利普亲王三次致敬。

96岁的菲利普亲王今年5月宣布了自己即将退休的消息，在此之前的数十年时间里，他一直陪伴女王出席各种活动，还参加了大量他倡导的慈善组织活动。

从1952年至今，菲利普亲王一共单独出席了22219场公开活动。

英国首相特里莎·梅（Theresa May）在推特上对菲利普亲王"长达一生的服务"表示了感谢。特里莎•梅说，希望菲利普亲王"能尽情享受应得的退休生活"。

作为英国皇家海军陆战队仪式性总司令的菲利普亲王在这场最后的公开活动中会见了完成"1664全球挑战"（1664 Global Challenge）慈善活动的皇家海军陆战队员。

Image copyright PA Image caption 菲利普亲王在雨中参加了最后一场单独公开活动。

Image caption 菲利普亲王在雨中参加了皇家海军陆战队的一场检阅仪式。

Image copyright PA Image caption 参加活动的英国皇家海军陆战队士兵。

"1664全球挑战"由皇家海军陆战队员参与的一系列耐力挑战，以筹集善款为目的。

在雨中的白金汉宫外参加当天检阅活动的31岁队长杰米•汤普森（Jamie Thompson）说，这是"历史性的一刻"。

"这是公爵最后一次皇家活动，我们有幸参加，皇家海军陆战队有幸参加。毫无疑问这是一种荣誉，"他说。

汤普森队长和另一位名叫金格尔（Will Gingell）的33岁士兵一道，在100天里跑完了1664英里。这是挑战活动的一部分。

爱丁堡公爵还会见了艾德森（Aldeiy Alderson）和训练教官波利（Matt Burley）。波利在10多天时间里每天完成5.5公里潜泳，艾德森则身穿皇家海军陆战队军服在12小时内跑完了100公里。

菲利普亲王还在仪式现场交出了"1664全球挑战"活动的指挥棒。在此之前他向士兵们脱帽致敬并三次接受他们的欢呼。

稍早前，一位名叫米拉•布特（Myra Butter）的女士接受BBC广播节目采访时称菲利普亲王"充满活力，和其他普通男孩一样有趣……我们都很喜欢和他相处"。米拉•布特从八九岁的时候就和菲利普相识。

Image copyright PA Image caption 爱丁堡公爵2012年在白金汉宫外向参加阅兵式的士兵致敬。

Image copyright PA Image caption 爱丁堡公爵2006年视察在伊拉克的英军。

被问到爱丁堡爵士下一步的去向时，米拉•布特说，"我相信他不会消失。他会被所有人怀念。"

"在我们的一生中，他一直是一个稳定的符号——他总在那里，陪伴着女王。我们以拥有他为荣。"

作为女王的丈夫，菲利普亲王在今年早些时候宣布退休计划时因为他给国家提供过的服务而受到赞誉。英国首相特里莎•梅代表国家向他"致以最高敬意和良好祝愿"。

工党领袖科尔宾也表示，希望菲利普亲王"在应得的退休生活中一切顺利"。