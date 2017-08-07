爱丁堡边缘艺术节为何"聚焦中国"？

Image caption 爱丁堡边缘艺术节中“聚焦中国”文化活动

苏格兰爱丁堡边缘艺术节（Edinburgh Festival Fringe）作为全世界最大、最开放的艺术节，每年都吸引几十万的艺术家前来表演。2017年边缘艺术节迎来70周年庆典， 艺术节把 "焦点"对准了中国。

不同于以往的个人演出，今年上海国际艺术节与爱丁堡边缘艺术节合作举办了首届"聚焦中国"主题文化演出活动。

爱丁堡艺术节的首席执行长官秀娜·麦卡锡说："中国是全球62个参与到艺术节的国家中，首先与我们达成官方长期合作伙伴关系的国家。 我们希望在2018年以及以后的日子里，双方可以有更多的文化交流 。"

Image caption 中国艺术家的杂技表演

为什么"聚焦中国"？

爱丁堡旅游局中国项目组经理马丁·雷诺斯说："我们是狂热的中国粉丝，中国对爱丁堡来说是绝对重要的市场。"

根据爱丁堡旅游局的统计，每年来爱丁堡旅游的400万游客中，大约6%来自中国。中国游客赴苏格兰旅游的人数在过去十年间增长了五倍。2014年，中国游客在苏格兰消费了已经达到了620万镑。这一数字还在持续增长。

雷诺斯说："单纯的旅游观光以及难以满足游客的需要了，人们希望体验当地的风俗文化 。爱丁堡边缘艺术节是最好了解爱丁堡和苏格兰文化的节日。 我们在艺术节中联合举办 '聚焦中国' 文化活动，中国游客会感到更温暖、爱丁堡非常欢迎他们。"

苏格兰政府不仅希望通过文化交流促进当地旅游业的发展，也希望文化活动可以促进两地多方面的合作。

苏格兰政府主任杰姬·基伦说："中国扮演越来越重要的国际角色，与中国建立良好的关系必不可少。政治是比较生硬的，但文化和艺术可以让人了解一个国家的灵魂。 通过'聚焦中国'文化活动，我们可以理解中国，与中国建立更多政治之外的联系。"

"我们也希望借助此次交流活动，可以让英国人爱上中国，激发他们去中国旅游、留学的愿望。"

Image caption 话剧演出剧照

"聚焦中国"聚焦的是什么？

此次"聚焦中国"活动，来自中国国家话剧院、上海话剧艺术中心等的艺术家们将表演传统戏剧、舞蹈杂技、皮影艺术等。

不一样的地方在于，这些剧目都"很年轻、很国际"。很多剧目都和西方文化紧密结合，比如《惊梦》借鉴了莎士比亚的《仲夏夜之梦》，实验京剧《蠢货》改编自俄国作家安东巴甫洛维奇契诃夫的同名独幕剧。还有一些演出则加入了现代爵士乐、流行音乐等。

形体剧《罗刹国》的导演赵淼说："我们想让人看到不太一样的中国文化。以往国外演出的剧目大多数都比较传统，用汉语对话，可能外国人有些都看不懂。我们这一次把全剧的对话减少到只有1150个字，以形体展示为主，希望可以更合外国人的胃口。"

主办方蒋姗姗介绍说，演出的剧目基本都是近两年青年导演创作的，很"西洋"。"我们带来的8部剧，基本都是在国内演出的时候，外国观众反应很好的 。"

"这也是我们的一次试水，希望通过政府的帮助，让更多人可以聚焦到代表中最高艺术水平的作品。"

驻英国大使馆文化公参项晓炜表示中国与英国政府还将在今年年底，签订高层文化对话协议，方便双方文化交流。中国也希望邀请爱丁堡边缘艺术节中的优秀剧目未来去中国演出。