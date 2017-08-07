图辑：中国艺术在爱丁堡边缘艺术节
爱丁堡边缘艺术节迎来70周年庆典。中国举办的”聚焦中国“主题文化活动，是第一个官方与艺术节达成长期合作伙伴关系的演出活动。
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爱丁堡边缘艺术节是全球最大的艺术节，售票量仅次于奥运会。今年是艺术节70周年庆典，”聚焦中国“成为了一大亮点。
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"聚焦中国"主题文化演出是上海国际艺术节与爱丁堡边缘艺术节合作举办的主题活动。
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爱丁堡艺术节的首席执行长官秀娜·麦卡锡表示，中国是全球62个参与到艺术节的国家中，首先达成官方长期合作伙伴关系的国家。
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来自中国国家话剧院、上海话剧艺术中心等的艺术家们将表演传统戏剧、舞蹈杂技、皮影艺术等。
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现代爵士乐、流行音乐等也融入其中，让表演更“国际”。
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一些剧目和西方文化紧密结合，比如《惊梦》借鉴了莎士比亚的《仲夏夜之梦》，实验京剧《蠢货》改编自俄国作家安东巴甫洛维奇契诃夫的同名独幕剧。
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主办方蒋姗姗介绍说，演出的剧目基本都是近两年青年导演创作的，可以代表中国最高艺术水平。
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《罗刹国》的导演赵淼说：“以往国外演出的剧目大多数都比较传统，用汉语对话，可能外国人有些都看不懂。我们这一次把减少对话，以形体展示为主，希望可以更合外国人的胃口。“
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爱丁堡旅游局中国项目组的经理马丁·雷诺斯说：“爱丁堡边缘艺术节是最好了解爱丁堡文化的节日。 在艺术节中举办 ‘聚焦中国’ 文化活动，中国游客会感到更温暖、爱丁堡非常欢迎他们。”
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苏格兰政府主任杰姬·基伦说：“文化和艺术可以让人了解一个国家的灵魂。 希望通过‘聚焦中国’文化活动，我们可以理解中国，与中国建立更多政治之外的联系。”
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驻英国大使馆文化公参项晓炜表示中国与英国政府还将在今年年底，签订高层文化对话协议，方便双方文化交流。中国也希望邀请爱丁堡边缘艺术节中的优秀剧目未来去中国演出。