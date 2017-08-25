宠物针灸大受欢迎：你愿意带猫咪一试吗？

Image copyright Reuters Image caption 实际上，几十年前给宠物做针灸就已经出现了，但是没有被普遍使用。

你可能听说过在人的身上扎针灸，但是你知道这种古老的中国疗法也可以服务宠物吗？针灸作为一种兽医护理的辅助疗法目前大受欢迎 。

和人做针灸一样，兽医把细小的针头插入动物身上的穴位，来减轻动物的疼痛，促进动物的血液循环。

在猫和狗的治疗上，针灸最普遍用于缓解慢性疼痛，例如关节炎以及胃肠道问题。

实际上，几十年前给宠物做针灸就已经出现了，但是没有被普遍使用。

国际兽医针灸协会（The International Veterinary Acupuncture Society）现在已经有1900名会员，他们这周在澳大利亚的凯恩斯举行峰会。

但是，和其他的兽医疗法不一样，这种针灸疗法还是引起了很多人的质疑。2006年的一份报告称："没有足够的证据支持或反对用针灸治疗宠物"因为目前还没有足够的研究。

不过上千位宠物主人说，针灸改善了他们的宠物，尤其是当宠物年老生病的时候。

Image copyright Reuters Image caption 上千位宠物主人说，针灸改善了他们的宠物，尤其是当宠物年老生病的时候。

在俄克拉何马大学（University of Oklahoma）研究动物医学的娜拉·史宾妮斯克（Lara Sypniewsk）说，鉴于生病动物的肝脏的情况，她一开始认为这种针灸治疗并不会缓解病理疼痛 。

"但是，预防医学（Preventative medications）让动物活的更久些。针灸是预防医学其中的一种。针灸让患疾病的动物感到更舒服，这样他们可以享受生活的时间更久。"

"推动宠物针灸的绝对是宠物的主人。人们问我他们可以怎么样减轻宠物的痛苦。一开始，人们100%怀疑针灸，但是他们很快就被针灸的效果震惊了。"

路透社采访了在上海的兽医"金日山"（译： Jin Rishan），他说从2013年起，他治疗了超过2000只宠物，80%他治疗过的动物病情都有了好转。

Image copyright Lara Sypniewski Image caption 娜拉·史宾妮斯克（Lara Sypniewsk）说，鉴于生病动物的肝脏的情况，她一开始认为这种针灸治疗并不会缓解病理疼痛 。

但是批评针灸治疗的人则说，针灸仅有"安慰剂效应"，也就是虽然治疗是无效的，但人却相信治疗有效，而让病患症状得到舒缓的现象。

在美国，因为越来越多的人想要延长宠物的寿命，针对宠物的药物已经发展到了几十个亿的产业。

2015年美国宠物医院联盟（American Animal Hospital Association ）和其他社会组织发布了一份指南，认为针灸是"功效显著并且安全的"，而且针灸"应该被强力推荐为"缓解宠物疼痛的治疗方法。

这份指南让很多人相信，替代医学（alternative therapies），比如针灸、水疗、以及推拿，可能在不久的将来会风靡世界兽医学。