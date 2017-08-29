健康忠告：你中年了吗？还不走快点

Image caption 医生建议，中年人每天都应该快走10分钟。

由于担心人到中年后不爱运动导致身体出问题，医生强烈建议中年人在走路的时候要快一点。

英格兰公众健康部门的官员指出，通常人到40岁后的运动量会锐减。他们建议年龄在40岁至60岁的人要经常走走，而且走得要快。

并且，这种快走是很见效的：每天只要快走10分钟，就能把早亡几率降低15%。该机构称，实际上这个年龄段的人群中，有大约2/5的人每月都不见得能快走个10分钟。

该机构的医疗负责人哈里斯说："我有第一手材料证明，人们在每天安排各种事情的时候，一定都会把锻炼往后排。"

她说："但是如果能不开车、而是走着去附近的商店、或者每天午饭休息时走个10分钟的话，一定能起到多活几年的效果。"

44岁的艾吉莫弗尔就是个例子。为了能提高健康状况，她从三年前就坚持定时走路。

当时她的体重大约为114公斤，她的目标是减肥。结果走了才七个月，她的体重就减了大约32公斤。

她参加了当地肯特郡的"走路"组织，并且成为这个组织的死忠。现在，她已经是这个组织的骨干，负责每个周末带领人们外出走路。

马上到60岁的奎格利也通过走路变得更健康。

他说："我小的时候，父母总带着我们外出走路。但当我长大后，我变得暴饮暴食，最终发胖。"

自从参加10英里徒步走的一个运动小组后，他说："起作用了。自从我加入后，我已经减了差不多13公斤了。"

英国各地的全科医生也建议人们在走的时候要快，至少能达到每小时三英里，这样就能起到呼吸和心跳加速的作用。

英国皇家全科医生协会的威廉姆斯说："人们都应该从快走中让身体获益。"

而"英格兰公众健康"机构更强调中年人要快走，因为这一年龄段的人们越来越不爱活动。

专家建议，人们应该每周从事150分钟的锻炼，但在40岁到60岁的人群中，能达到这一要求的不到一半，甚至有1/5的人每周运动都不超过半小时。

尽管每天快走10分钟也达不到这一标准，但至少能让身体有效对抗诸如高血压、糖尿病、体重、抑郁和焦虑等等诸多健康问题，也能降低如后背酸疼等毛病。

专家们说，这个年龄段要快走还有一个重要原因，那就是给家里的孩子们做出榜样。