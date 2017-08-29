大邱人体彩绘节：一场华丽的视觉盛宴
在韩国大邱市举办的人体彩绘节上，模特儿在画家笔下变成了令人眼花缭乱的艺术作品。
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周末举行的大邱国际彩绘节旨在展示世界上最棒的人体彩绘艺术。
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模特儿仅穿内裤，并以胸贴技巧性遮住两点，但在画家的笔下，模特儿的人体彩绘造型千变万化。
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面对摄影师和观众，模特儿戴上具有异国情调的头饰，在露天展台上一展风采。
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参加人体彩绘大赛的一名模特儿说，“最奇怪的感觉就是我觉得是穿了衣服的”。她还说，闪光灯和观众好奇的凝视并没有打扰到她。
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人体彩绘所使用的颜色、绘画技巧以及设计的原创性等，是能否夺得大赛现金奖项的标准。
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这名模特在舞台表演前检查自己的化妆。
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这是日本人体彩绘艺术家岩崎正和（Iwasaki Masakazu）的作品。这幅作品花了六小时精心设计。
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当人体彩绘模特并非易事。模特儿通常会穿着高跟鞋站几个小时。这位参赛者在后台等候期间用便携式风扇给自己降温。
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在助手的帮助下，参赛模特儿正为“幻想”类别人体彩绘展示做准备。
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大邱国际人体彩绘节于2008年首次举办。组委会表示，有数百人参加今年在这座韩国东南部城市举办的人体彩绘节。
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除了主要的人体彩绘比赛，还有音乐表演、魔术表演和烟火表演，以及想试一试的公众提供的免费面部彩绘活动。