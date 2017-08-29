图辑：加利福尼亚州噩梦般消失的海

Image copyright Tom Grubbe/Getty Images Image caption 加利福尼亚州最大的湖泊-- 索尔顿海。

沙漠中的海

索尔顿海 (Salton Sea) 位于棕榈泉 (Palm Springs) 东南部的索诺兰沙漠，面积343平方英里，是加利福尼亚州最大的湖泊。它的出现完全是个偶然。

1905年春天，在经历了一段时间的大雨和融雪后，科罗拉多河水位上涨，冲破了因皮里尔河谷 (Imperial Valley) 的一条灌溉渠。这条灌溉渠由加利福尼亚开发公司建设，用来对这一地区进行灌溉，而该地区曾经是一个史前海域。洪水涌入盆地，淹没了索尔顿镇 (Salton)，即托雷斯-马丁内斯 (Torres-Martinez) 美洲原住民保护区和南太平洋铁路一段。

Image copyright Michael Dwyer / Alamy Image caption 索尔顿海地处沙漠，年降雨量极低，气温极高，但却成为一个生物多样性保护区。

一个前景不妙的保护区

工程师和近2000名工人不知疲倦地工作，用巨石和木头建造起一座水坝；两年后，他们终于挡住了洪水。索尔顿海就是在此时形成的，长45英里，宽20英里。

这片新生海域的海面低于海平面234英尺，是世界上最低的湖泊之一。尽管索尔顿海地处沙漠，年降雨量极低，气温极高，但却成为一个生物多样性保护区。加利福尼亚州渔猎局 (CDFG) 向湖中投放了大量鱼类；1930年，该地区被指定为野生动物保护区；到了1985年，该局一项研究发现，索尔顿海是加利福尼亚州最多产的海洋渔业产地。

Image copyright Kurt Krieger/Getty Images Image caption 索尔顿海是太平洋候鸟迁徙路线上的七大湿地之一。

完美的落脚点

索尔顿海也吸引了成群的鸟儿；桑尼波诺索尔顿海国家野生动物保护区 (Sonny Bono Salton Sea National Wildlife Refuge) 曾一度拥有至少400种候鸟和93种筑巢鸟类。它成为尤马长嘴秧鸡和美国白鹈鹕等濒危物种的重要栖息地。如今，索尔顿海是太平洋候鸟迁徙路线上的七大湿地之一。

Image copyright David McNew/Getty Images Image caption 该地区变成一个繁荣的滨水旅游胜地，每年吸引多达150万游客。

沙漠中的奇迹

到了20世纪五六十年代，房地产开发商将索尔顿海称作"沙漠中的奇迹"，与法国蔚蓝海岸 (French Rivera) 相提并论。价值数百万美元的游艇俱乐部、避暑别墅、酒店和餐厅如雨后春笋般出现在湖畔，将该地区变成一个繁荣的滨水旅游胜地，每年吸引多达150万游客。度假者（其中包括海滩男孩乐队）从150 英里外的洛杉矶前来到湖边享受日光浴。

Image copyright Ed Freeman/Getty Images Image caption 索尔顿海的生态系统很快恶化，很多种生物很难在这里继续存活。

天堂的启示

但美好的时光转瞬即逝。索尔顿海的生态系统很快恶化，很多种生物很难在这里继续存活。这里几乎不下雨而且没有水源补充，加之湖水蒸发，导致湖水盐度升高。与此同时，含有农药和化肥成分的农业地表径流也增加了湖泊的毒性。此后，1970年，热带暴雨淹没了湖边的城镇，造成不可挽回的破坏。

到了21世纪，索尔顿海域人口显著减少。家园被遗弃，现在的湖水咸度比太平洋还高出 25%，造成湖中的鱼类灭绝。一度备受游客喜爱的白色沙滩也遭到遗弃，充斥着逝去黄金时代的一片狼藉。

Image copyright Jill Schneider/Getty Images Image caption 索尔顿海从一个意外惊喜转而变成一场环境噩梦。

问题日益恶化

短短一个世纪，索尔顿海从一个意外惊喜转而变成一场环境噩梦。湖面继续缩小，留下干涸的土地尘土飞扬，而且有砷和农药的污染痕迹。如今，因皮里尔县 (Imperial County) 成为美国空气污染最严重的地区之一，哮喘病住院率高居加利福尼亚州之首。

Image copyright Peter Unger/Getty Images Image caption 加利福尼亚州最近投资 3.83 亿美元，用于索尔顿海的保护和开发。

拯救索尔顿海

为了防止对公共卫生和野生动植物的进一步破坏，加利福尼亚州最近投资3.83亿美元，用于索尔顿海的保护和开发。他们于3月发布计划，要求到 2017 年底前从科罗拉多河 (Colorado River) 引入80万英亩英尺（面积为一英亩深为一英尺的水容积）的水。

该计划将努力恢复这个加利福尼亚州重要的野生动物栖息地，这项工作将持续到21世纪20年代初。从2018年开始，美国将与加利福尼亚大学和奥杜邦环保协会 (Audubon) 等组织合作，人工建设各种湿地和旱地栖息地，抑制灰尘传播，降低海水盐度，恢复鸟类和鱼类种群栖息数量。

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