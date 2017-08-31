敢怒敢恨让人更快乐 你信吗？

Image copyright Getty Images Image caption 一研究发现，快乐的秘密或许藏在要感受到更多的消极情绪。

研究发现，如果人们能够感受他们想要释放的情绪的话，不论这些情绪是否令人不愉快、甚至是发火或是仇恨，却都能人们更快乐。你说怪不怪？

这项研究结果是来自遍布全世界的多位研究人员一道得出的。他们发现，快乐"不仅仅是感觉愉悦和逃避痛苦"。

在研究过程中，研究人员向参与者询问他们感受到、和渴望释放的情感是什么。然后与参与者自我评价中的快乐感、和生活幸福感进行对照。

结果发现，尽管人们大都希望体验到愉悦的情绪，但如果人们体验的情绪与他们希望释放的情绪相一致时，他们的生活幸福感将达到最高峰值。

参与这项调查的人们来自不同文化。总共有来自美国、巴西、中国、德国、加纳、以色列、波兰和新加坡等大约2300名大学在校生参与了这次调查。

消极情绪

领导这一研究的耶路撒冷希伯莱大学的塔米尔博士对BBC说："如果人们感受到的情绪与释放的一致的话，尽管是令人不愉快的，你也比感受不一致的人更快乐。"

令人惊讶的是，居然有11%的人希望感受到的积极情绪能少一些，这些积极情绪包括爱、或是共鸣等等；还有大约10%的人希望感受到更多消极情绪，比如仇恨和气愤。

塔米尔博士对此解释说："有些在读到比如虐待儿童的报道时本来不怎么气愤的人，或许希望自己在得知受虐儿童的困境时应该感觉更气愤些，所以他们希望感受到比现在更火冒三丈的情绪。"

她补充举例说，有些妇女在遭受家暴后也不愿离开她的丈夫。但如果这名女性对施行家暴的丈夫少一些爱的话，或许就会更快乐。

"感觉不好未必坏"

英国剑桥大学社会幸福研究所的亚里山特罗娃博士表示，这项研究结果挑战了人们对快乐的固有观念。

她说，传统考量"你快乐吗"看的是积极情绪与消极情绪的比率。但现在看来，这种做法有问题了。

但她同时指出，这项新研究只把气愤和仇恨当作令人不快的情绪进行调查，未免有些局限性。

她说，其它消极情绪还包括恐惧、负罪感、伤感和焦虑。她说："或许气愤和仇恨与人的快乐情绪能相'兼容'，但其它情绪就说不准了。"

领导这项研究的塔米尔教授也表示，此次研究结果并不适于被诊断为抑郁症的人群。

她说："在西方文化里，人们总想着要快乐。即便他们大部分时间都很快乐，他们也还会想为什么自己不是无时无刻快乐着。"

她说："可钻这个牛角尖儿的话，就有可能让人感到不快乐了。"