一曲《风中蜡烛》引领葬礼新潮流

Image caption 20年前戴安娜王妃葬礼举世瞩目。

黛安娜王妃生前一直以其前卫而优雅的时尚品味引导着英国乃至世界女装潮流，她绝对料想不到，在她离世之后仍然引领了新时尚 —— 葬礼音乐。

传统上，西方葬礼一般都在教堂举行，由牧师或神甫主持，庄严而肃穆，祈祷死者灵魂升入天堂。王公贵族和显要人物的葬礼上会有唱诗班，吟唱悠扬圣洁的宗教颂歌，普通人的葬礼上也会播放这类圣歌或古典乐曲，例如《安魂曲》和《圣母玛丽娅》等。

然而，20年前戴妃葬礼上，著名英国歌手埃尔顿·约翰含泪自弹自唱的一曲流行歌曲 ——《风中蜡烛》开启了葬礼音乐的新潮流。这首歌手献给"英格兰的玫瑰"的歌曲不仅触动了千万人的心弦，而且似乎也使人们开始重新考虑葬礼音乐 。

"庆祝生命"

过去二十年来英国的葬礼音乐发生了巨变。根据今年英国一家最大的葬礼公司做的调查，这些年来，英国人的葬礼开始发生变化，似乎少了些沉重和悲伤，而多了"庆祝生命"的明亮色彩 － 更多地回顾死者一生的成就，带给亲人的欢乐，甚至生前趣事。有人形容，现在的葬礼似乎跟某人退休或辞职的告别派对差不多了。

一位英国女牧师凯特·波特利在谈到这个话题时说，埃尔顿·约翰在戴妃葬礼上的歌似乎突然令人们感到如此亲切，如果死者地下有知一定亦会感到欣慰。在缅怀逝者之际，用他们生前喜爱的音乐，庆祝他们的生命，讲述他们的故事，使葬礼更充满浓浓的人情味。

现在，葬礼音乐不再仅仅是肃穆的圣歌，而是各种各样的音乐，有经典老歌、摇滚乐、爵士乐、电影电视插曲，甚至还有说唱音乐，一定是逝者生前所喜爱的音乐。有的葬礼竟然还有逝者最喜欢的幽默段子。

Image copyright PA Image caption 葬礼不但寄托亲友的哀思，更成为对生命的珍惜和庆祝。

葬礼歌曲排行榜

根据数万葬礼的统计，在葬礼上演唱最多的歌曲是美国歌手弗兰克.辛那特拉的名曲《My Way》，无疑这首谢幕之曲，成为很多人在生命走到尽头时，回顾一生的总结 － "时间到了，我面临最后的谢幕，我的朋友，回顾一生…我曾爱过，笑过，也哭过，赢过也输过，…一生无憾，我走了自己的路。"

英国有各种类型的歌曲排行榜，自2002年以来，葬礼音乐也有了排行榜。2016年的榜首歌曲仍然是弗兰克.辛那特拉的这首《My Way》。不过，2014年这首歌曾经被一首英国电视喜剧《Monty Python》里的一首欢快的插曲《永远看好生活的光明面》挤下榜首。

而最新的预测显示，走红电视剧《权力的游戏》主题曲非常有可能打入今后的葬礼歌曲排行榜 － 因为20个英国成年人中就有一个表示，考虑要用这首歌在自己的葬礼上使用。

葬礼歌手

应运而生，越来越多的音乐人开始提供葬礼音乐服务，在葬礼上帮助逝者亲友们表达梳理他们的感情。更多的葬礼出现歌手现场演唱，其中不乏专业歌手。很多人在安排葬礼之前会到网上搜索葬礼歌手，并试听他们的演唱，挑选合适的歌手与合适的曲目。

托尼.纳尔曾是一位歌剧演员，现在创办了自己的葬礼演唱公司。她说，通过在葬礼上演唱，她感觉更多地参与到人们的生活中，在或许是人们最悲伤的时刻，用音乐抚慰他们的心灵。

而另一位葬礼歌手苏珊·弗利特说，葬礼上的音乐虽然大多数是安排葬礼的逝者亲友选择的，但也时有意外，是"逝者"本人选择的。"过去十年来，我曾经接到过若干电话，这些人都身患绝症，知道自己来日无多，他们会说，希望我能在他/她的葬礼上演唱某首歌曲，大约说出一个时间段，问我是否能确定那段时间。他们都说，希望在自己离世之前，把事情都安排妥当。最开始我感到这种事非常离奇，但是后来发生的次数多了，我也理解了，看来世上不乏追求完美的人。"

不管潮流如何变化，我感到人们对生命与死亡的理解似乎更加成熟了。葬礼永远不会像婚礼一样欢快和明亮，但是，音乐会给黑暗描绘上一抹柔和温馨的色彩。