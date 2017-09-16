英国魅力何在，如此吸引中国游客？

Image copyright Getty Images Image caption 大批中国游客被英国历史景点和古迹所吸引。

刚刚过去的这个夏天，数以百万的中国游客来到英国旅游，从人头攒动的伦敦牛津街，到交通拥堵的剑河泛舟，还有无数英国的著名景点，到处可见成群结队、兴致勃勃的中国游客。

新的数据显示，自英国公投脱欧之后，英镑的严重下跌，导致海外游客蜂拥而来，其中中国游客的增长格外引人注目，仅今年前三个月，中国游客数量就比去年同期上升了43％。当然，到英国旅游的签证简化和改革，也是一个重要因素。

购物、皇室与哈里波特

对相当多的中国游客来说，到英国来旅游，疯狂购物几乎是必须的。在英国买名牌比在中国买便宜得多这个事实，让很多游客情不自禁，我曾陪同国内来的朋友购物，从邦德街、哈罗兹、比斯特村，一直买到古董市场！

英国的零售业真的应该感谢中国游客的慷慨解囊，令前一轮经济衰退竟没有感觉到痛苦就安然过去了。伦敦旅游机构的统计显示，中国游客在伦敦购物消费的金额和花费的时间，都是他们在欧洲大陆国家花费的两倍。

不过，随着中国人出国游的次数增多，纯粹以购物为目的的旅游正逐渐减少。比起2013到2015年，这两年来，中国游客在购物方面的消费逐渐下降，更多的钱花在旅行消费和观光体验上。

英国媒体报道，虽然英镑的份量下降了，但英国的魅力依然如故。中国游客在伦敦的第一观光景点是女王宫邸白金汉宫，其次大英博物馆，爱丁堡城堡，温莎城堡都是游客们的心仪之地。近年来，与罗琳笔下的少年魔法师哈里.波特有关的一切景点都格外吸引中国游客。反映英国贵族家族的电视连续剧《唐顿庄园》的热播，又使电视剧取景地海克利尔城堡成为游客们聚焦景点。

Image copyright Connectia Image caption Alnwick Castle - 英国贵族庄园的历史和现状吸引了很多中国游客。

了解文化，深度旅游

方女士在英国旅游业工作多年，现在创办了自己的旅游公司 "可道旅游"（Connectia）。她说，她意识到，随着中国经济的发达，越来越多的中国游客开始希望旅行过程中更深入的了解英国历史传统与其独特的文化，而不是仅仅走马观花，于是公司把焦点放在英国高端旅游上，根据客人的要求，私人定制行程。

她说，有些游客曾访问过世界上不少国家，但是，他们说比起欧美很多国家，他们仍然是一次又一次被英国吸引。不仅是那些著名历史景点和豪华饭店，他们还希望访问英国那些绵延数百年历史的贵族庄园和城堡，探索其历史渊源和现代管理，并参与英国乡绅活动和游戏。

Image copyright Connectia Image caption 中国游客到英格兰乡下体验乡绅活动。

英国的那些历史悠久的私立公学也经常是英国旅游的亮点。方女士说，当她带着中国客人造访有数百年历史的伊顿公学时，参观名人校舍，踏寻历史足迹，客人们常常为这个曾经产生过20位英国首相，众多英国文学和政界巨人的学校感到震撼。

英国脱欧进程焦头烂额，英镑疲软反弹无望，所幸英国辉煌的历史文化，独特的人文和自然景观，仍将吸引世界各地的游客留连忘返。