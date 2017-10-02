读懂英国千禧代： 口袋空空 性趣多元 努力向上

Image caption 只有三分之二千禧代承认自己"仅仅对异性有兴趣"

如果说中国社会对千禧代（1990-2000年代出生）年轻人常有刻板印象和微词，最新民调显示，英国社会当下的代沟也不小。

调查显示，随着平均生活水准的相对下降，多数25-34岁年龄段的英国人不但已经难以享受到他们父辈当年那种相对自由富足的生活，而且似乎已成为被严重误解的一代。

很多英国年轻人对BBC表示，高房价、低收入等残酷现实，使得定期度假和周末购物等父辈们习以为常的事情已经变成奢侈品；他们微薄的收入如今只能维持温饱。

负责调查的劳拉-加迪纳(Laura Gardiner)说："21世纪年轻人（生活水准）在退化，消费力急速下降。"

“我们不懒”

不過BBC的民调发现，为生存，16-22岁之间的英国年轻人虽然会在钱上捉襟见肘，但是却更顾家、更注重教育。

英国年轻人认为，由于收入低、生活拮据，他们常常被长辈错误刻板定性为贪玩和网瘾。不过事实是，大量25-37岁的英国千禧代告诉BBC说："比起追星、迷恋社交网络来说，我们更重视家庭和教育。"

一个名叫艾格鲁的女生向BBC坦白说："在英国，我们需要自己负担的学费金额令人震惊。"

这位在大学研修"时装设计"专业的女生说："刚开始都完美极了，但高昂的学费最终变成了我经受不住的巨大精神压力，让我无法完成学业。" 据说她所欠学费几乎等同一部全新陆虎越野车价钱。

Image caption BBC日前举办民调与千禧代年轻人对话辩论会，结果出人意料。

性趣多元

其实，说起英国千禧代年轻人的"创新"，还应该包括他们对性生活的开放态度。

调查显示，在16岁至22岁的年轻人中，"仅对异性感兴趣"的人数比例降到三分之二；在他们的父辈中，这个数字则高达88%。

参与BBC调查的安迪说："我首次承认，自己是双性恋。"

他说："以前不敢说，因为社会上总会用有色眼镜看你。我改变不了自己的性取向，生出来就这样。"

他还说，别人总是告诉他什么该做、什么不该做令他生厌。

据调查，千禧代英国人性取向观念中，约有10%的人"对男性和女性都有兴趣"。

乐观创新

然而这群被社会普遍认为贪图享受人生，花钱如流水的年轻人，其实却往往比长辈想象中的更加乐观和积极进取。

22岁的米歇尔说："我十分乐观。这个周末我就要毕业参加工作了。但现在竞争太激烈，这与幸运无关，我们必须付出更多努力。"

调查还发现年轻人善用社交媒体来帮助自己找工作。

脸书、推特、Instagram都给这群千禧代年轻人提供了让外界了解他们的新平台。

受访的一位叫做里亚迪的年轻人说："社交媒体给我带来的影响是非常积极的，并直接影响到我的职业生涯。"

他说："我就没有个人简历，我在Instagram上的账户就是我的简历。"

22岁的埃德林说："用非传统的社交网络方式找工作，是我们的创新思维。我们不懒，我们是创新的一代！"