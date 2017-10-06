英国公共交通系统的性骚扰何其烦

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦公共交通系统上性骚扰事件近年来急剧上升。

那年还是中学生的15岁英国女孩霍丽放学后乘火车回家，突然一个中年男子过来二话不说，两只手在她胸部乱摸了一通，然后若无其事地走了。现在已经22岁的霍丽回忆起当时的情况仍然非常尴尬和气愤。

她说，"我当时惊呆了，不知道该怎么办，怎么去向警察报告呢？说被人摸了？这是犯罪吗？能把他怎么样？所以，我谁都没说。"

霍丽并不是唯一在公共交通上受到性骚扰的女孩，世界各地像霍丽这样遭遇甚至更糟糕的数不胜数。过去，说到公共交通性骚扰问题，人们常常想到印度、墨西哥等国的公交车和火车，但遗憾的是，现在英国这类性骚扰事件也见怪不怪了。

性骚扰事件逐年上升

根据英国公共交通警察部门的最新统计，2016－2017年乘坐公共交通遭受性骚扰的报告共1,448起，这比2012－2013年的650起翻了一倍还多。而实际数字肯定比公布的数字高得多。很多人都像霍丽当年一样，感觉不知所措，便忍了。

其实这种性骚扰不只发生在女性身上，今年三月一个年轻男性在伦敦地铁上受到严重性侵犯。性骚扰也不仅仅发生在公共交通上。一个叫哈里的24岁男性说，他一次在摇滚音乐会上，身后一名女性开始抓住他的臀部，整整一首歌的时间。他说，"我不知道该怎么办，只是希望她的手放开。我真不明白，为什么有人会觉得做这种事理所应当？"

如果有更多的人受到性骚扰后不是默默忍受而是报告警方，这种犯罪行为应当受到遏制。伦敦公共交通部门两年前发起了"Report It to Stop It"口号，鼓励人们报告此类令人厌恶的现象，帮助警方打击这些犯罪行为，使英国公交系统更加安全。

Image caption 很多人认为在空旷的只有一两个人的地铁车厢里最令人担心，其实性骚扰更多发生在通勤高峰时间。

根据伦敦公共交通警方统计，在地铁上发生的此类事件比其他交通工具上要多。很多人认为在空旷的只有一两个人的地铁车厢里最令人恐惧，但实际上在拥挤的交通高峰时间这类性骚扰事件发生最频繁。而报告受到性骚扰的96％都是女性，报告受到性侵的男性占2％。

在伦敦公交警方鼓励人们报告性骚扰事件之后，越来越多的人开始向警方报告。但警方仍然认为相当多的人受到骚扰后没有报告。伦敦交通警察吉尔莫说，"很多人都不想让这类事影响他们的生活，情愿忘了。实际上，一些被抓住的性骚扰分子，会根据情节轻重受到惩罚。"

一旦被定罪，这些人将受到"性犯罪分子行动禁令"，这些行动禁令包括：

除非有家人或其他适当成年人陪伴，这些人不能进入任何火车、地铁站；以及除非提前得到英国公共交通警方批准，这些人不得乘坐火车和地铁，等等。

这些禁令可长达5年，如有违犯，将可能被判长达5年的监禁。

Image copyright yuchuan Image caption 一些西方女旅游者在印度德里地铁旅行选择女性专用车厢。

应该设女性车厢吗？

如何解决城市公共交通上频频发生的性骚扰事件，世界各地都在想办法。在印度、日本、印度尼西亚和巴西等国都出现了女性乘客专用车厢。在墨西哥、泰国和危地马拉有全女性乘客公交车。在巴基斯坦，甚至出现女性乘客专用三轮车。

但是一些女权主义者认为，这种性别隔离车厢的做法不仅是一种倒退，而且很悲催。一个叫玛丽.萨克拉拉的女权人士在大赦国际的网站上表示，"经过了40年的女权主义，我们竟倒退回性别隔离车厢的解决办法，真是令人沮丧。 虽然我认为这是一种倒退，但似乎女性车厢、女性公交车、女性出租车成为目前对女性来说最安全的公交方法。我感到被击败了。"

最近英国工党有议员提出类似的女性车厢提议，遭到英国交通工会和很多议员反对。大多数人认为，女性有权力选择坐在任何车厢，有权乘坐任何公共交通安全旅行。在今天的英国，我们不应当倒退到性别隔离的公共交通系统。保证人们旅行安全是交通部门和公司的职责。

Image copyright Getty Images Image caption 伦敦公共交通部门加强警力，遏制公交系统性骚扰现象。

一位叫杰西.菲利普斯的女议员说，这简直是太荒唐的建议了，不仅女性感到失去某种自由，就连很多正常的男性也会感到羞辱，好像男人都没有能力控制他们自己，得分性别乘车！

到底如何才能遏制公共交通上的性骚扰现象呢？似乎至今尚无良方，当制定政策的人激烈辩论之际，有关部门也征求乘客大众的意见。有趣的是，男乘客与女乘客在这个事情上各抒己见。英国交通部门的最新调查显示，绝大多数女性表示如果公交车和火车上有更多保安人员，会令人更有安全感。而大多数男性则更倾向于技术解决问题 － 公交系统上配置更多监控摄像头。