女胸罩 男秋裤 和一段不为人知的英国史

Image copyright Getty Images Image caption 原来难以启齿的内衣现在成了凸现社会、健康等问题的标志。英国刚刚结束每年的"无胸罩日"，关注女性乳腺癌防治问题。是否可以有个"秋裤日"呢？

原来难以启齿的内衣现在成了凸现社会、健康等问题的标志。英国刚刚结束每年的"无胸罩日"，关注女性乳腺癌防治问题。是否可以有个"秋裤日"呢？

在秋冬之交、寒风凛凛的时候，各大百货商店与网店都开始出售秋裤，不少英国人又开始了新一轮"是否应该穿秋裤"的争议。

其实这可不是简简单单的一个穿衣戴帽的话题，其中涉及到的议题包括气候变化、社会文化、经济走势，一直到一个国家的经济科技发展水平。

历史和环境

英国属温带海洋性气候，冬天说不冷也能下雪。历史上在男式长裤中早有秋裤雏形：比如16世纪著名国王亨利八世平日常穿的马裤和今天的秋裤类似。

据史料记载，英格兰人（注意，不包括相对更寒冷的苏格兰、威尔士或北爱尔兰）开始穿秋裤始于17世纪。它的英文名字叫Long Johns，一种说法是，这名字来源于一位在格斗的时候总爱穿秋裤的著名刀客。英格兰人发现秋裤在家里白天随便穿着很随意舒服，又把它当作睡裤，特别是给儿童使用，穿秋裤变得流行起来。

Image copyright Getty Images Image caption 英国秋冬之交、风中略带些许寒意的时候，百货店与网店都开始出售秋裤，而年轻人新一轮"是否应该穿秋裤"的争议又开始了……

真正将秋裤变成英格兰的时尚的是世界第一位重量级拳王约翰·L·萨利文。他出生在一个爱尔兰移民家庭。他成为拳王的时候也正是黑白照片诞生并开始流行的时候。约翰·萨利文在拳坛上穿着秋裤、挥拳打遍英美无敌手的形象让英格兰男女都感觉巨酷。

英格兰达比郡一家有225年历史的制衣公司立即抓住这个商机，将其生产的秋裤以拳王的外号命名为"Long Johns"。由此引领了当时的时装风尚，同时也符合英国部分地区冬日寒冷潮湿时人们保暖防寒的需求。

这一潮流更符合北美冬季白雪皑皑的严冬气候，北美和北欧的制衣商也纷纷效仿，并以不同的设计申请不同的专利。特别是在"吃不饱穿不暖"、食物缺乏、维持人体所需热量不够的"旧社会"，各种秋裤开始风靡欧美亚洲，也成为人们日常必备衣物。

只是秋裤因为专利和习惯等原因，在各地叫法不同，比如在北美，叫Long underpants， 在中国北方叫"秋裤"，在中国南方叫"卫生裤"，等等。

空调和审美变迁

80年代以后，欧美人民生活开始进一步极大改善，纺织科技的进步，导致秋裤的实用性下降。

主要的原因包括：家庭取暖的普及，食物量大幅度提高，特别是纺织业技术改善，纺织面料的保暖性极大提高，使得人们不必要在寒冬之际层层加厚衣服。生活习惯的改变导致时尚潮流的变化。

Image copyright Getty Images Image caption 时尚界一直在影响人们的穿着审美观。

在英国几乎家家拥有暖气，不论家庭、办公室还是火车汽车里，室内温暖如春，而人们冬日在户外时间很短，如果在温度较高的室内穿着秋裤可能让年青人备感不适。

于是，在英格兰，秋裤近十来年被认为"过时"，"让人想起70年代BBC的音乐节目主持"。甚至，秋裤在过去的十多年里被一些人视为"老弱病幼"人群的衣服。特别是很多年青人为了显得"酷"，更不愿穿可能被小伙伴嘲讽过时的秋裤。

从审美说，秋裤不仅可能自然会遮掩美体，设计或质料不好的还显得臃肿，还让人在冬天感觉层叠累赘。老式的秋裤因为贴身还让腿上多毛的男式们感觉穿着不适。为什么穿一条轻盈、高纺织保暖的裤子不够，还要穿秋裤在里面呢？

"内裤理论"

美联储前主席格林斯潘曾提出过一个著名的"男性内裤与经济走势"的理论，即内裤销量平稳上升，则预示着经济形势良好，反之则经济下行。

在任职美联储主席期间，格林斯潘的确用这个指标成功把脉美国经济走势。

秋裤作为内衣的一种于是也被世界各地各路经济学家拿来检验一下经济走势。可是和人们对秋裤的好恶变化一样，不同时间地点国家，此一时彼一时都不一样。

时尚和潮流仍是穿不穿秋裤的一个重要标准。在英格兰的数九寒天的严冬夜晚，生活在英格兰的人们不难看到衣着单薄的俊男美女，宁肯瑟瑟发抖，也决不会去穿秋裤。也有一位英国网友在网上是否应该穿秋裤的争论中的年青说，他看着身边在寒风中瑟瑟发抖、拒绝穿秋裤的人感觉很舒服。

另一位年青人说，他住在利物浦地区的时候不愿穿秋裤也不觉得冷，但因为工作住到朴茨茅斯后，海风一吹，还真觉得需要穿秋裤。

气候、名称和质量变化

随着气候变化，这种感觉得到越来越多人士的呼应：各国人士都开始呼吁减少发电、空调等能源污染，秋裤又开始返回人们必须品中。比如韩国的前总统李明博数次在广博演讲中公开呼吁"穿上秋裤，节约能源。"

如同旧时代有不同名称一样，新时代的秋裤不仅面料、造型、设计百花齐放，也有不同的名称。各种所谓"功能性秋裤"应市场需求而生。

比如在英国现在很多秋裤都叫Thermal underwear，还有专门为女士设计的Legging，为运动爱好者设计的Heatgear等等名称裤子，其实无非就是秋裤。至于其面料，也已经不仅是当年的秋裤仅有的棉和普通化纤。为了适应航天、航海、野外工作等极端环境而发明的高科技服装面料很快普及到普通人家。

根据市场需求，可机洗、洗可穿（快干、免烫、外观平整保型）、安全保健如舒适（吸湿、透气、无刺痒感、无冰凉感等），抗菌、消臭、抗紫外线、有磁疗发热、抗热、抗冷、抗压、抗宇宙射线及抗腐蚀、抗静电、阻燃、绿色环保等无数类型出现。

对不同的人和不同地区的人来说，的确也是感觉不同。到底英国人穿不穿秋裤，看看英国各大商店、超市、网点的大量供应即可一目了然。

至于穿不穿，因人而异，因需而异，因地而异，就像英国社会很多方面一样，并无整齐划一、不约而同的规定。