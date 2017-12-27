梅根·马克尔首度亮相皇室圣诞礼拜

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哈里王子的未婚妻梅根·马克尔（Meghan Markle）与皇室成员一同在女王的诺福克庄园进行圣诞节礼拜。

他俩与威廉王子与凯特王妃──即剑桥公爵和公爵夫人──一起抵达桑德灵厄姆（Sandringham ）的圣玛丽玛德莲娜教堂（St Mary Magdalene Church），参加颂歌仪式。

女王因重感冒而错过了去年的礼拜。

菲利普亲王、查尔斯王子和康沃尔公爵夫人和其他皇室家庭成员也一起出席礼拜。

礼拜结束后，梅根与其他家庭成员一起问候等待的人群，其中一些人从凌晨5点开始就一直在外面等候。

如果遵循前几年的皇室传统，皇室成员在平安夜就已经交换了礼物，床尾还放了一些小礼物和水果。

女王和菲利普亲王也在教堂参加了领圣餐活动。

Image copyright PA Image caption 礼拜后，女王向人群挥手致意

Image copyright Getty Images Image caption 哈里王子和梅根与等待的人群互动

Image copyright PA Image caption 威廉王子夫妇正在迎接他们的第三个孩子。

在他们一起观看女王致辞之前，他们会回家吃一个传统的火鸡午餐。

今年，女王将向伦敦和曼彻斯特致敬，感谢他们处理今年恐怖袭击事件的方式。另外，女王也赞扬菲利普亲王的支持，这对夫妇今年结婚70周年。

Image copyright Getty Images Image caption 查尔斯王子在礼拜后与人群交谈

Image copyright Getty Images Image caption 安德鲁王子参加了颂歌仪式

皇室的孩子们“很兴奋”

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BBC 桑德灵厄姆记者阿黛尔·托布（Adele Tobe）

梅根抵达桑德林厄姆庄园的教堂，有未来皇室成员的架势。

她和未婚夫哈里王子、剑桥公爵夫妇一起，走在皇室家庭成员的中心位置。

她向人群微笑。一些人为了参与圣诞节皇家庆典，从凌晨2：40分就已经开始排队。

当他们离开教堂的时候，梅根和哈里走到一些等待的女士面前。

当哈里王子赞美她们穿着的衣服时，梅根在旁微笑。哈里王子还告诉女士们皇室的孩子们很兴奋，很难控制他们。

人群中的美国人看到她尤其激动，很高兴看到他们的同胞在明年五月嫁入英国皇室，这些美国人主要是来自米尔登霍尔和拉肯希思的军事基地。

一个人兴奋地从威斯康星州带来了一个订婚戒指，并在队伍里向他的女朋友求婚。她更答应了求婚！

大约200人从清晨开始等着皇室家庭的到来。

一些美国人从附近拉肯希思空军基地而来，希望看到皇室家庭和他们的新成员。

来自内布拉斯加州的林赛·韦尔斯（Lindsey Wells）表示，马克尔准备与皇室成员结婚“有趣”和“令人兴奋”，她想亲眼看到他们。

Image copyright PA Image caption 爱德华王子与姐姐安妮长公主并肩而行

Image copyright Getty Images Image caption 威塞克斯伯爵夫人苏菲同样出席了礼拜

Image copyright Getty Images Image caption 碧翠丝公主

对于来自得克萨斯州的一对情侣，教堂外的等待具有特殊的意义。 迈克尔·梅茨（Michael Metz）向女朋友阿什利·米利肯（Ashley Millican）求婚，她接受了。

米利肯告诉英国国家通讯社：“我完全没想到，我当然非常惊讶，我没想到他会在我们马上要第一次见到皇室之前求婚！”

梅茨补充说：“因为我太兴奋了所以保密工作挺困难的，这是永远珍惜的回忆。”