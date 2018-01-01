2018年来了！如何达成新年目标？

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减肥、多运动、戒烟、学一门新语言……说到新年目标，我们每个人都可以列出一份典型、但没有成功的清单。

但BBC事实核查（BBC Reality Check）部门想要弄清楚，究竟有没有什么目标是更容易保持的？

虽然我们不能告诉你具体该列出哪些目标，但我们可以通过科学研究寻找一些线索，告诉你应该怎样执行并达成目标。

有证据表明，人类受“损失厌恶”（loss aversion）驱使，即相比其争取收获，我们更倾向于恢复损失。

打个比方，这说明，制定一个恢复损失的目标──譬如说重拾旧时兴趣或回复以往体态──可能比一个收获新能力的目标更有效。

这也跟另一个建议息息相关——这些目标必须实际。

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让其他人参与其中

英国华威大学有一位哲学家约翰·迈克（John Michael）博士，他的研究领域是制定和保持承诺所涉及的社会因素。

他表示，如果我们认为，自己的目标对别人比较重要，我们的失败“可能会影响他人的幸福”，我们就更倾向于保持这些目标。

这种目标可能是跟朋友一起上课。如果需要先付钱，效果可能会更强。一旦我们觉得有人对某件事投入了时间和金钱，我们就更有可能将这些目标执行到底。

迈克博士目前正在测试一个理论。这个理论认为，在他人和自己中间，我们更倾向于防止他人蒙受损失。

现时已经有初步证据表明，即使面对一项无聊或困难的任务，只要有其他人为之付出努力，人们会更有动力继续执行这个任务。

具体提示

保持声誉也是一个强大的驱动力。把目标公之于众也有助于保持目标。因为你会担心，如果没能完成目标，别人会看轻你，从而会更有动力执行。

牛津大学尼尔·利维（Neil Levy）教授认为，“我们都不想被别人认为不可靠，所以公开自己的计划可以让我们更积极。采用打赌的方式会更有激励作用。”

Image copyright Getty Images Image caption 光靠意志力是不够的。

他还补充道，有详细、具体的目标十分重要。

他说，“我会每周二下午和周六早上去健身房”就比“我要多去健身房”更容易成功。

他同时还推荐对自己的目标给出具体提示，他把这种行为称为“执行意向”（implementation intentions）。

打个比方，如果你想要学一门语言，你可能要先定下目标，每天早上通勤路上都要收听学习语言的播客（podcast）。

接下来，为了提高成功率，你可以每晚在方向盘上贴一张纸条，提醒自己每天早上路上收听播客。

这样一来，你不仅仅有一个意向，你还有了具体步骤执行以达成目标。

例外

利维教授还警告说，要注意“决定变成先例”的可能。

他说，“我们隐隐意识到，有一些例外（如果我们家着火了我是不会去健身房的）。但我们可能会扩大例外的范围，阻碍我们（达成目标）”。

“一年一次的生日可以是合理的例外情况。但如果例外情况是更加频繁发生的事情，那所有事情都可能会变成例外。比如现在是这个月的最后一周，计划最好从第一周开始执行；或者现在太冷了，不适合早起等等……”

Image copyright Getty Images Image caption 学会把目标作为你长期计划的一部分。

把目标作为长期计划的一部分

澳大利亚詹姆斯·库克大学（James Cook University）行为心理学家安妮·斯威本（Anne Swinbourne）博士认为，最好的目标是写在一大串长期计划中的，而不是那些模糊但野心勃勃的。

如果你一直对体育都不感兴趣，那成为优秀运动员为目标显然不现实；如果你一直都梦想在50岁以前环游世界，那以存钱为目标可能更容易成功。

斯威本博士还说，计划是保持目标的关键。

不论是你想要避免的消极行为，还是想要培养的积极行为，首先要找出触发这种行为的因素。比如说，如果你想要少喝酒，以后就不要与朋友约在酒吧里见面了，可以改去咖啡厅。

斯威本博士表示，“依靠意志力的人大部分都会失败”。

“要想保持一个目标，你必须要小心翼翼到枯燥的程度，你必须要制定计划”。