Image copyright Getty Images Image caption 女性心脏病患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上

心脏病是健康的头号杀手。然而你可能有所不知，如果你是女性，一旦你不幸心脏病发作你所得到的医护及后续治疗可能远远不如男性。

也就是说，在心脏病问题上存在着严重的男女不平等的待遇。

一项新的研究显示，如果女性心脏病发作后能够得到与男性患者同样的重视和护理，那么会大大降低女性心脏病发作导致的死亡率。

研究人员用了长达10年时间，分析了瑞典近20万心脏病患者的数据，得出结论称女性患者在心脏病发作后一年的死亡率是男性的两倍以上。

英国慈善机构“心脏病基金会”（Hear Foundation）表示，人们往往认为心脏病主要是男性疾病。但其实更多的女性死于心脏病而不是乳腺癌。

英国利兹大学和瑞典研究人员在分析了瑞典网上的相关资料后得出结论说，在心脏病发作后，总的来说女性患者不太可能像男性一样能得到应有的病后护理。

参与研究的利兹大学的盖尔教授认为，这主要是公众以及医护人员对心脏病患者所持的一种错觉所致。

他说，"通常人们一想到心脏病就会把它与一名体型肥胖的中年男性联系起来，这个人可能还吸烟并患有糖尿病"。

"但并不总是这样。任何人都有可能突发心脏病，当然包括女性"。

Image copyright BRITISH HEART FOUNDATION Image caption 英国女性心脏病患者的治疗情况同瑞典比更糟糕

性别差异

在其中一种心脏病的发作和后续治疗上，如果是女性患者，那么她们比男性患者接受疏通动脉、心脏搭桥手术以及心脏支架的机率要低34%。

与此同时，医生给这种心脏病女性患者开他汀类药物（statin medication）的机会也会比男性低24%，阿司匹林用药的机会则要低16%。

他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。

尽管医学大纲上建议无论性别差异应该给与同样的治疗和用药。

研究还发现，一旦女性患者能够得到所推荐的治疗后，大大缩小了两性之间心脏病死亡的差别，这一结果适用于所有类型的心脏病。

Image copyright Science Photo Library Image caption 他汀类药物可以预防患者二次发作心脏病，阿司匹林则有助于患者预防血栓的形成。

英国

在英国，每年有124000男性和70000女性由于心脏病而住院治疗。

盖尔教授说，从心脏病发作的第一时间起，男女所得到的诊断方法就不一样。

如果你是女性，你最初被误诊的机会要比男性高出50%以上。在其后的一系列诊断和治疗上也是同样，因此造成女性心脏病患者死亡的机会加大。

虽然以上研究使用的是瑞典的数据，但是研究人员表示英国女性死于心脏病的情况可能更大。

女性也更容易患与心脏病有关的疾病，比如糖尿病和高血压。

瑞典的医疗水平处于世界领先地位，心脏病死亡率也是全球最低的国家之一。即使是这样，也存在着男女的差异，更何况其他国家？