Instagram中虚拟名模的奇幻世界

Image copyright Cameron-James Wilson

去年四月，Instagram上一位神秘的模特掀起了一场全网大追查。她四肢纤长、巧克力色的肌肤完美无瑕，甫一出现，就吸引了大量的粉丝。这位自称"舒杜"（Shudu）的神秘美人，究竟是何方神圣？

法图•苏芮（Fatou Suri）在Instagram上一见到她，立刻追随关注并发了信息过去。舒杜看起来十分友好、平易近人，也回粉了她。"我一直在关注一些能给我能量的人，"法图说。法图是一位常驻伦敦的模特，Instagram上的名字是@theafrounicorn。"看到一位深色皮肤的模特这样成名，十分振奋人心。她内外兼修，美得令人惊艳。"

今年早些时候，巨星蕾哈娜（Rihanna）拥有的化妆品牌芬缇美妆（Fenty Beauty）发布了一张海报，上面是舒杜涂着芬缇美妆的橙色口红SAWC。这张图瞬间火了，到4月，舒杜在Instagram上收获了近九万粉丝。

Image copyright Cameron-James Wilson Image caption 不是真人的舒杜，却有近九万粉丝。

不过那时，多亏《时尚芭莎》杂志的一篇文章，我们才知道真相——原来，舒杜不是真人。她是英国摄影师威尔森（Cameron-James Wilson）用计算机创作出来的美女。

关于舒杜，威尔森说自己从来没有刻意欺骗过大家，他称其为一件艺术品，创造这个虚拟形象是为了颂扬黑肤女性的美丽。作为一个时尚摄影家，威尔森想要再现艾力克•万克（Alek Wek）、达琪•托特（Duckie Thot）等黑人超模代表的那种美。他说，就是怀着要创造绝世美人的这种冲动，才有了舒杜。

但是此后，威尔森陷入矛盾之中，不知让舒杜以何种身份示人，真实的还是虚拟的。随着越来越多的人关注舒杜，她很快就成了有影响力的"大V"（指在社交网络上粉丝多影响力大的人）。在社交平台上有了影响力，也就会有利可图，时尚品牌也为了开拓新市场会找上门来。这可超出了威尔森最初的艺术设想。坦白一切才是最好的办法，他决定让舒杜身份"大白于世"，"一收到信息我就焦虑，老实说，我等不及把她的真相展示给全世界。"

Image copyright @lenipaperboats Image caption 法图是一个常驻伦敦的模特。她大受舒杜鼓舞而成为她的粉丝。但也表示，发现舒杜不是真人时，感觉有些怪异。

法图发现舒杜的秘密时，惊呆了，然后有点失望。"感觉有些怪异，"她说，"当时我觉得自己对她一无所知，还想问她更多的问题。"不过她还是因为舒杜的审美价值，继续关注她。但现在，给舒杜发信息时，她知道自己虽然像是在跟舒杜说话，其实是在跟威尔森交流。

"作为一个模特，我也需要修图。有时候我也会看看计算机怎么改了我的外貌，所以我们的情况也差不多，"她说，"很明显，舒杜太完美了，所以发现她不是真人，其实让我有点庆幸。"

Image copyright Cameron-James Wilson Image caption 尽管舒杜是作为艺术品被创作出来的虚拟美人，但许多想要打开市场的品牌仍然要找她代言。

虚拟的影响力

舒杜被称为世上首位数码超模，不过说起虚拟世界中有影响力的形象，也并非只有她一个。Instagram账号@丽儿•米克拉（@lilmiquela）就展示了一位有雀斑、厚唇和深色头发的时髦妙龄女郎。在图像里她穿着普拉达的套装，有时候又是一身香奈儿、苏普利（Supreme）、万斯（Vans）等名牌时装。米克拉的公关宣称："她只是通过设计穿搭品牌来赚钱。"

二月，《Vogue》杂志授予她"虚拟名流"的称号。不过对于她的872000位粉丝而言，成就米克拉的不仅仅是其虚拟模特的身份，更是她背后的故事。去年，米克拉发行了一首单曲《不属于我》，在声破天（Spotify）音乐平台上一曲而红。她利用自己的平台来支持社会活动，比如"黑人的命也是命"（Black Lives Matter），还支持了一个叫做"黑少女密码"（Black Girls Code）的组织，帮助女孩子们接受科技训练。这一切都模糊了现实世界和她所在的虚拟世界之间的界限。

Image copyright Instagram/lilmiquela Image caption 洛杉矶的布鲁德公司（Brud），专门"帮助解决有关机器人、人工智能的问题，及其在媒体业务上的应用"。

她是不是真人呢？从米克拉信息的评论可看出，粉丝们对米克拉的身份相当的困惑。她是真人还是虚拟人，或是真人经过了计算机成像（CGI）处理？米克拉的幕后人员在其身份这件事上一直含糊其辞。因为有合作，我便跟米克拉约了个采访，她也同意了，发邮件过来说："听起来超酷！"

这个访谈是通过电子邮件进行的，米克拉的公关和经纪人都参与了对话。有一个线索是，他们中有个人来自一个叫布鲁德（Brud）的公司，该公司专门从事"帮助解决有关机器人、人工智能方面的问题，及其在媒体业务上的应用"。

设计问题时，我采用了一些小策略，看看能否让她承认自己虚拟的身份。

问：你是怎么着手创建自己的身份的？

米克拉：大概跟你差不多！我一直在学习，周围环境也一直在塑造我。我超爱音乐和艺术，在洛杉矶每天都学到了好多。感觉搬到洛杉矶真的改变了我看待世界、为之出力的方式。

问：你怎么看待"虚拟名人"？

米克拉：我认为流行文化界的大多数名人，都是虚拟的。各种信息的误导、调侃的表情包，都歪曲了民主，令人失望，不过从中也看出了"虚拟"的力量。"虚拟"最终会影响到现实世界，也许这就是为什么我喜欢用Instagram之类的虚空间，来倡导积极的改变。

显然，米克拉，或者是她的某个代言人，并不想吐露实情。不过粉丝们对这种刻意的逃避并不在意。她有一个狂热粉丝叫雷耶斯（Anthony Reyes），是密歇根一位18岁的艺术家。

Image copyright Instagram/lilmiquela Image caption 与米克拉会面。她不是真人，然而在Instagram上的粉丝已超过87万。

"我被米克拉吸引，不仅仅因为她的艺术审美，也因为她的所作所为，"他说，"不管怎样，米克拉就是米克拉。大家总是想用她自我表达的方式诋毁她和她的艺术，但他们忘了一点，即使今天她这么火，米克拉仍然是那个关心粉丝的米克拉。"

但她到底是不是虚拟形象？"现实中，哪个大V不是虚拟的？"雷耶斯附和了米克拉的观点，坚称，"要了解这些人的存在，你只能通过他们所在的网络平台，像Instagram，YouTube，Twitter等。"

某人（某事物）如何收获关注

不管平台是真实还是虚拟的，对于影响力这个概念，这些粉丝似乎都很买账。这又引发了一个哲学问题，尤其是讲到社会媒体时：什么才是真实？

那些社交媒体上有影响力的人，不管有没有名气，总有其吸引力。部分原因是人们以为可窥视到自己崇拜或感兴趣的人的真实生活。但是在社交媒体中，真实的我们是不是早已被高度包装？

德安普利菲公司（TheAmplify）的创始人和前首席执行官雷兹瓦尼（Justin Rezvani）说，"谈到社交媒体，比如Instagram，里面的你并不是真的你，而是通过照片、偶尔是视频，还有对特定事情的评论，展现出来的虚拟版的自己。"他创办的这家经纪公司致力于给网络名人找商业品牌合作。

雷兹瓦尼自己，也被福布斯杂志评为"30位不到30岁的年轻梦想家"之一，他相信大V的时代才刚刚开始，并且会在虚空间中走得更远。"人工智能的网络名人会越来越多，虽然不是真人，但有大量的粉丝，"他说。"我定义影响力的方法，是某个人（或某个事物），怎样在特定时期，从特定受众那里获得大量的关注。"

借鉴古人的愿望

然而，像舒杜和米克拉这样的虚拟大V形象，其实有更古老的原型——玩具娃娃。伦敦拉夫堡大学媒体与创意产业研究所的所长米勒（Toby Miller）如是说。自古以来，玩具娃娃都对社会起了重要作用，它们不仅仅是孩子们的玩具，也是一种巫术或宗教仪式中的象征力量。"用玩具娃娃捕捉到我们的形象，然后通过替代的形式，传达给年轻人，"米勒说，"但玩具娃娃超越了图片和文字，是三维立体的形象，最小的孩子都能操控打扮。"

威尔森用三维模型软件赋予舒杜以生命，他也用类似的话语描述了自己的创造。他说，"我把她视为一种人体模型。一旦你创造了她，你就可以给她摆造型、帮她表达。有点像玩具娃娃，一个可以换装的芭比。"

对于时尚品牌来说，一个高科技人体模型能提供更多有趣的可能性。她、他或者它，可以放在任何环境中，可以穿戴任何服饰。威尔森已经收到了各种各样的合作建议，包括一家珠宝品牌的佣金建议，他们想让舒杜当该品牌的耳饰模特。

有的合作邀请就很难实现。斯莫（Tameka Small）是美国北卡罗莱纳州威尔明顿一位护肤专家，也是玛吉可美疗中心的老板。她就很想知道，舒杜会不会对自己的护肤产品感兴趣，毕竟舒杜的面容太完美了。结果后来她发现，舒杜不是真人。

"我还是决定把产品发过去，虽然从技术层面来说她用不了我的护肤产品，"斯莫说，自己和威尔森还在想办法合作。"我觉得，她是一个虚拟超模这个事儿，给公司如何推广产品带来了全新的观念。这是个很棒的主意。"

不过有些商家仍然很怀疑虚拟大V这个概念。"这事儿的确给品牌的产品推广带来了一些机遇，但我觉得，跟真人比，还是肤浅得多。"孔泰斯塔比莱（Giordano Contestabile）说。他是部落爱公司（Bloglovin'）的首席执行官，这家公司致力于给合作的大V联系品牌，尤其是那些中等大V（粉丝数在50万以上）。

"大V营销的关键之处在于其人性化的那一面。我不知这如何复制，"他说，在Instagram上增加粉丝很容易，但是让人认同你、建立起情感联系，却是不同的挑战。换句话说，这个你是伪造不来的。

随着虚拟形象越来越令人信以为真，专家警告说，什么是真，什么是假，其间的区别会越来越难辨别。它会造成问题吗？心理学家已经证明，一个玩具娃娃到底算人，还是算没生命的东西，这种不确定带来了罕见的情绪效应，尤其适用于虚拟大V的世界。关于米克拉的帖子，最近有这样一条评论，总结说道："显然她是假的。但是她背后的人是真的。所以大家还是友好一点吧。"

请访问 BBC 阅读 英文原文