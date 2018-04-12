如何面对升职后的挫折感

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克洛斯（Marcos Clowes）最大的职业挫折之一不是被解雇，而是得到一次晋升机会。

为什么晋升反倒成了挫折呢？尽管克洛斯缺乏新的管理职位所需的相关经验，却仍被提拔了。以至于最后他发现，自己缺少领导才能这类非技术性的能力，不能胜任新的职位，因此也不能指望在职业阶梯上会不断进升。

克洛斯提到，没有准备好的感觉“动摇了我的信心”。他在一家位于英国斯塔福德的供销运输物流公司任顾问。这种感觉影响了他的工作状态，最后导致他离开了效力十年的公司，找了一份更合适自己的新工作。

通常来说，升职是应该以贺信和祝酒予以恭喜的事，但对有些人而言，在错误的时间得到一个更高级的职位反而不利于他们的职业生涯。

罗致恒富是一家美国猎头公司，其创新集团常务董事杜美雅（Diane Domeyer）解释说，如果员工没有掌握必要的软技能，那么晋升可能会适得其反，因为这些软技能往往是重管理能力的职位所必需的。

Image copyright Getty Images Image caption 英国特许管理学会2018年的研究显示，中层管理人员（每年）加班时间长达44天，这会引发疾病及压力。

有时尽管机会就在眼前，员工却根本不想接受要求更高的职位。杜美雅说，“或许是没有相应的技能确保成功，又或许是没有足够的动力去做好这份工作”。

迫于公司政策升职而感到身不由己，这对员工特别有害。美国智睿咨询有限公司（以下简称DDI）首席执行官白哈姆（Tacy Byham）称，被同事或高级管理层推到更高级别职位的员工注定表现不佳。

DDI数据表明，觉得自己是被迫提拔的员工对新职位不满程度会增加三倍，离职的可能性会增加两倍。她还说，“如果其他员工都不想要这份工作，或者自己不愿意成为领导者，那晋升将适得其反”。

DDI数据显示，全球近41％的员工晋升是为了得到更多同行的尊重，而29％的员工晋升则是为了津贴和出差机会。白哈姆（Tacy Byham）指出，“人们选择晋升是因为它代表个人的身份象征，尽管这种想法是不对的”。

在澳大利亚布里斯班经营一家职业管理公司的特雷弗罗伯茨（Edwin Trevor-Roberts）建议考虑是否接受晋升的人可先作一项心理训练：他让人认真思考在新职位上工作一天或者一周的感受，为的是充分想象自己担任主管职位的情景。“每个人都应该问自己的一个最重要的问题——‘我有没有把自己当成领导者？’”

Image copyright Getty Images Image caption DDI数据显示，获得提拔的员工对新职位的不满程度增加了三倍，而且增加了离职的可能。

“认清自我”

米勒（Jo Miller）在美国爱荷华州从事女性主管职能教练的工作。她说，我们还需考虑的是，升职不是好事并不能立刻表现出来。通常，公司对员工在高级职位的表现不会及时给予反馈，高级职位对员工职业发展的阻碍一时也不明显。她还说：“通常人们不会因为一次不合适的晋升而被解雇，却会因此被忽视，最后被迫离开。”

美国纳什维尔州的一位销售和营销专员格林（Nigel Green）花了一年时间才意识到，从销售部门转岗成为首席执行官是错误的。

尽管已经做了几个月的首席执行官，他仍然对监管营销公司面临的挑战感到力不从心，而且无法保持工作与生活之间的平衡。格林也意识到，他不是真正在给自己做老板，而是不得不面对来自股东的压力，这让他筋疲力尽。

就这样煎熬了近一年的时间，他几乎快被解雇，最终决定放弃。格林说：“我必须解雇自己，因为我无法每周工作80个小时。”

现在他已经在一家医疗保健技术公司重返销售职位，他表示现今他在面对别人认为是晋升的机会时会更加谨慎地考虑。

格林有着天生的沟通和销售技巧，不希望放弃自己最喜欢的工作。他说：“你必须真正认清自我。这样你才能扪心自问：这份工作是为谁做的？是为了我自己和我的家人，还是为了其他人的掌声或认可？”

Image copyright Getty Images Image caption 位高责重——在高级职位上工作出色需更多地依赖诸如分析思维之类的软技能，而不止是深厚的技术知识。

“这绝对是在跟我开玩笑”

一位在得克萨斯州工作的顾问麦克贝恩（Heidi McBain）表示，对于喜爱自己工作的人来说，进入管理层可能特别困难。她在担任主管职位后选择辞职，因为担任主管职位就意味着要放弃她的咨询客户。

尽管这个职位的薪酬更高，头衔也更高，但这让麦克贝恩失去了直接与客户打交道的机会——而且管理其他顾问的工作与顾问工作也不一样。麦克贝恩回忆道，“这绝对是在跟我开玩笑”。现在的她正在经营着自己的在线咨询业务。

罗致恒富的杜美雅（Diane Domeyer）说一切正在发生改变。随着组织“扁平化”，对中层管理人员的需求减少，职业专家们发现，年轻员工倾向于拒绝一些有助于他们按传统方式获得晋升的职位。

重视创新职业的杜美雅说："许多从事IT或创新行业的个人尽管不是管理者，却有着重要的影响。员工对一个机构的价值并不一定与他所在机构中的地位是一致的。"

米勒为年轻员工提供咨询时，建议他们，如果是为了获得他人的尊重而接受高级职位，则需要三思而行，并提醒他们，在其他公司担任较低职位的好处或许被他们忽视了。

她说，她常常需要破除所有晋升都有益于职业生涯这一神话——“人们不应该害怕下台或者退后一步”。

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