最适合成功创业的五个国家

Image copyright Francesco Iacobelli/Getty Images Image caption 《美国新闻和世界报道》认为，德国是最适合创业的国家

无论在哪里创业，都需要勇气、决心和一个有市场价值的想法，但在某些国家，创业相对会更容易起步。

不久前，《美国新闻和世界报道》（U.S. News and World Report）参考多个因素，对最适合创业的国家进行了排名。这些因素包括：与世界其他地区的联系程度、掌握技能及受过教育的劳动力、发达的基础设施、完善的法律框架，以及获取资金的容易程度。

为了找到排名靠前的国家适合成功创业的原因，我们采访了各地的创业者，看看这些地方究竟提供了怎样的商业优势，以及为什么创业者喜欢住在这里。

德国

作为欧洲最大经济体、全球第四大经济体，德国有着透明的商业文化、受过良好教育的劳动力以及鼓励创业的政策，在这些因素的推动下，该国跃居创业榜榜首。

"就行为准则、法律法规而论，德国有着标准很高的商业文化，"活动管理公司The MICE blog的老板格拉夫（Irina Graf）说。不久前，她刚把公司从英国搬到了德国。

这里的政府对创业也非常友善。"在德国创业太容易了。当时，我付了20欧元，一眨眼，我就有了自己的公司，"阿瑟（Guy Arthur）在斯图加特经营一间以自己的名字命名的英语学校Guy Arthur School of English in Stuttgart。他说，"为了保持业务的增长，政府允许大量的坏账注销，而且只要你能提供高品质的服务，这里的客户似乎都很忠诚。"

不同于其他国家只有一个经济中心城市（比如英国），德国有柏林、法兰克福、慕尼黑和汉堡等多个商业中心。

根据总部位于柏林的招车公司Blacklane的首席执行官、联合创始人沃尔托夫（Jens Wohltorf）的说法，这一点在为国际市场测试新产品时，尤为重要。 "德国拥有足够大的市场，来推出新公司、测试产品。我们学习了如何从柏林起步，推广到新的城市，每次都愈行愈远，与司机打造伙伴关系，并获得新客户，"他说。"旅行者在柏林、法兰克福、慕尼黑或斯图加特使用过我们的服务后，希望在伦敦、米兰、纽约和东京也有Blacklane。"

Image copyright joe daniel price/Getty Images Image caption 德国有多个商业中心城市，包括柏林、汉堡、法兰克福（上图）和慕尼黑

德国人普遍能说英语，英语也是Blacklane和许多初创企业的主要商业语言，因此这里更容易打造跨国企业，吸引各路人才。

即便如此，对于新企业创办人来说，德国还是存在一些挑战，尤其是复杂的税法，几乎总是需要聘请会计师或税务顾问。格拉夫也说，收入超过1.75万欧元的公司必须申报增值税（VAT），而在英国，收入超过8.5万镑（约合9.75万欧元）的企业才需要申报。在创业之初申报增值税，会增加额外的行政工作。由于人口增长、移民增加和新建设不足，住房短缺在柏林以及其他大都市也开始成为一个问题，不过与其他欧洲各国首都相比，这里的生活成本仍然低廉。

沃尔托夫表示，德国的创意精神为职场生活和个人生活都提供了动力，尤其是在柏林。"在柏林，艺术和文化随处可见，"他说。"博物馆、画廊、露天啤酒花园、市场、咖啡馆、公园和各种节日围绕着你。"

日本

Image copyright Alexander Spatari/Getty Images Image caption 尽管有着不爱冒险的传统文化，但日本也催生出改变世界的创新

一直以来，日本在商界是一个矛盾的存在，害怕冒险的传统文化也催生出改变世界的创新。"像传真这样的古老技术无所不在，但同时，我们也被诸如尖端机器人和一些最酷、最先进的理念和设备所包围，"旅游公司Intrepid Group旗下的PEAK DMC Japan总经理克里斯普（Joanna Crisp）说。她来自澳大利亚，现居京都。

对于在日本的商人来说，这个国家也正处在一个重大文化转变的边缘上。虽然人们曾经倾向于加入可以干一辈子的跨国大企业工作，但如今的日本年轻人更倾向于规模更小、更具创业精神的公司。"过去存在的一些障碍正在消除，"克里斯普说。"现在出现了更多的孵化器、创业资金，有利于在初创企业工作的人建立更好的人际关系。"

东京是日本的经济中心，那里生活着许多外籍人士，这使得外国人容易建立起职业上的交往关系。"东京有大量的国际机会，让人们参与其中，互相联系，也有许多只有在日本才能获得的、由日本文化所创造的独特体验，"合作平台CollaboGate的共同创始人和首席营销官、土生土长的日本人栗原（Kohei Kurihara）说。

尽管东京有些人会说英语，而且为了2020奥运会，政府也在积极培训，让更多人能开口说英语，但学习日语和社会习俗对于想在日本创业的人来说至关重要。克里斯普说："要想取得成功，你需要能够读懂字里行间的意思，了解日本社会和社交礼仪台面下的东西。"

Image copyright nattrass/Getty Images Image caption 克里斯普："要想取得成功，你需要……了解日本社会和社交礼仪台面下的东西"

有机会逃离创业生活的繁忙节奏，是生活在日本的好处之一，在这个岛国，尤其是被克里斯普称之为"日本文化中心"的京都，有着众多自然度假地。"我成长在一座小城市，我喜欢被群山和河流环绕，走一小段路，或者骑上自行车，就能让我离开商业区，进入森林和大自然，"她说。"现在，雪花正飘落在附近一座寺庙的木屋顶上，落在寺院挂着的朱红色灯笼上。在这样一个浪漫的地方，看着四季的变化，那种感觉去哪里找。"

日本也一直是世界上最长寿的国家之一，这得益于它的生活品质、社区意识和健康的饮食。

美国

对于许多美国民众而言，尤其是那些想创业的人来说，美国梦（只要付诸努力，任何人都可以梦想成真）仍然定义着美国。

Image copyright Steve Proehl/Getty Images Image caption 美国许多成功的科技创业公司都位于加州硅谷

"我们愿意为自己想要的东西而奋斗，向那些试图阻碍进步的人索要更美好的生活，"华盛顿居民、大学预科公司Transizion的创始人帕特尔（Jason Patel）说。"这种叛逆的天性存在于我们的基因中：美国独立战争、走出大萧条、赢得太空竞赛，并且创造出许多令人难以置信的发明。我们的民族尊重那些冒着生命危险去实现梦想的人。"

不同于很多其他文化，失败在这里不会令人反感，而是被视为学习经验。"创业者受到鼓励去冒险，考验现状，"总部位于旧金山的旅游管理平台NexTravel的首席执行官、兼联合创始人林雯雯（Wen-Wen Lam）说。鼓励创业的文化也意味着有许多导师乐于帮助崭露头角的企业业主。

近些年很多成功的科技创业公司都把总部设在加州硅谷，而纽约和其他大都市也拥有相当数量的初创企业。林雯雯表示，由于美国各州有着同样的文化，市场也比较大，所以初创企业很容易在全国扩张。

像硅谷这样竞争激烈的市场，招聘人才是件难事。那些大型科技巨头以最高的薪酬和补贴来争夺最优秀的人才。林雯雯补充说，"对于规模小一些的初创企业来讲，你得拿出具有重大冲击力、能够对变革产生影响的想法作为卖点，才能吸引到人才。"

在一人一票的美国，人们觉得要有一种可以影响日常生活的发言权，这种信仰仍旧冲击着美国的文化。"没有什么比民主制度下的这个前提更为神圣的了，"帕特尔说。"参与其中的公民可以组织起来，激励身边人去投票、去做出变革，社区里有了进步，才能对我们的国家保持高度的期望。"这种信念也使得人们普遍欣赏多样性的视角和观点。

Image copyright Chiara Salvadori/Getty Images Image caption 民众可以利用美国广泛的国家公园系统

这里的国家公园系统也是世界上最好之一，民众可以充分就近利用。帕特尔说："只有在美国，你才能从死亡谷沙漠去到优胜美地的群山，横跨锡安公园的峡谷，再漫步黄石公园的湖泊。"帕特尔说。"我很幸运，这些地方我都去过。看看人类存在之前，以及我们在这个星球上的时代结束之后将继续存在的那些东西，是最为美好的自然之美。"

英国

尽管退欧给英国与欧洲未来的贸易关系带来了一些不确定性，但许多创业者还是认为，英国是一个适合创业的好地方，因为它的入门门槛低，有着强大的工商业界，而且汇集了各路人才。

"我在公司注册局用12英镑注册了一家公司（在美国的一些州，这笔费用可能要多于500美元），并且没用几分钟就在网上开了一个商业银行账户，"去年在伦敦创办了手表公司Oliver Coen的墨菲（David Murphy）说。政府还提供大量的在线资源，比如由政府支持的创业贷款和免费的商业计划模版，报税也很快捷方便。"虽然为了省时间，我找了会计，其实那些事很简单，我自己都可以做。文书工作不复杂，税收也很好懂，"加拿大人赖特（Ian Wright）说道，他是商业比较网站。MerchantMachine.co.uk的创始人。"此外，政府还承诺继续削减公司税，这意味着税率非常具有竞争力。"

Image copyright Alexander Spatari/Getty Images Image caption 入门门槛低和强大的人才储备，使英国成为了创业的好地方

在英国融资更为容易，2017年，这里吸引了超过40亿英镑的投资，在所有的欧洲国家中，这是最高的金额。"已经有许多天使投资人找到我们，还提供了融资和指导，"墨菲说。"我们还获邀去申请政府补助，但我们拒绝了，因为目前尚不需要财务支持。"

这里的社区，特别是在伦敦，也是有利于创业的，很容易就雇到合适的员工或自由职业者，举行面对面的商务会议也很容易。"我非常担心英国退欧后，会对大量住在伦敦、来自欧洲各地的人才产生什么影响，"赖特说。"但以后，你很难在硅谷之外找到这么多人才了。"

墨菲也同意这种说法，他补充说，"无论我是需要一个世界级的产品摄影师、社交媒体专家还是创意总监，身在英国，一切都能在家门口搞定。"

对于企业业主和潜在雇员来说，伦敦高昂的住房成本可能会是一个问题。赖特说："我只住得起伦敦边上的房子，面积大约是我在加拿大的一半。"不过，免费的国民保健制度（NHS）降低了这里的创业风险。"如果突然生病或受伤，我也不用担心，"他说。"说实话，我认为社会医疗是政府鼓励创业的第一要务。"

Image copyright David Cabrera/Getty Images Image caption 对于企业业主和潜在雇员来说，伦敦高昂的住房成本可能会是一个问题。

除了优质的商业环境，赖特说他也喜欢在伦敦的生活，因为这里将历史与现代文化融合在一起。当地人也喜欢这座都城的多元文化，来自世界各地的人们生活在一起，创造了一种丰富的美食和文化图景。

瑞士

由于在某种程度上缺乏自然资源，瑞士一直致力于通过投资研发来促进经济的增长。这种做法取得了良好的回报，该国成为银行和金融领域的国际领袖。

"传统上，瑞士的金融业非常强大，其核心是依法行事和适宜的政府监管，"瑞士信贷（Credit Suisse）前首席数字官、区块链投资平台TEND的创始人兼首席执行官阿贝尔（Marco Abele）表示。 "瑞士文化很有意思，这些已经在瑞士金融业扎根数十年的传统价值观，很快就传递给了各行各业的创业者。"

近来，随着该国成为加密货币和区块链初创企业的中心，这种专业之道正在以一种新的方式发挥作用。"瑞士在将传统金融业所固有的核心价值施用于这个新兴行业方面，居于领先地位，"阿贝尔说。"瑞士的大学也乐于接受这一变化，秉持着瑞士所特有的一种求知欲，研究区块链及其对世界的影响。"

Image copyright Rosmarie Wirz/Getty Images Image caption 楚格是许多加密货币公司的总部所在地，这里被称为"加密谷"。

尤其是位于瑞士中北部的楚格市（Zug），由于分布着多家加密货币初创企业，这里赢得了"加密谷"（Crypto Valley）的称号。以太坊基金会（Ethereum Foundation）就位于这里，这个区块链平台支撑了许多新的分布式应用，同时也是第二大加密货币，市场价值仅次于比特币。"许多加密项目之所以选择瑞士作为总部所在地，个中原因与许多国际组织和企业的选择如出一辙：瑞士的中立、稳定和税收制度，"移动以太币操作系统Status的首席运营官纳厄迪（Nabil Naghdy）说。

除了友好的监管环境和对商业友善的税率之外，瑞士的初创企业还受益于其在欧洲所处的中心位置，这使得贸易和寻找人才都变得更加容易。纳厄迪说，"得益于文化多样性、人口的语言能力，以及高品质的生活水平，瑞士是深受外籍人士欢迎的工作地点。"

尽管对于许多新来者来说，这里高企的生活成本往往在开始的时候令人痛苦，但据经验丰富的企业家表示，融入瑞士经济的好处和回报超过了成本。那些回馈也体现在日常生活的方方面面，比如住在这里可以享受到世界级的学校和教育机会，还有周围阿尔卑斯山的自然美景。瑞士地处欧洲中心意味着当地人可以利用快捷、廉价的航班，到欧洲各地欢度周末。

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