BBC伟大意念：猴子可以教我们去理财吗？

Image copyright OLGA MALTSEVA Image caption 在实验里，猴子做了些"财务性"的决策，竟与人类所做的不谋而合。

这篇故事取材于一个英国广播公司国际频道(BBC World Service)的“伟大意念”系列节目“猴子与金钱”。节目主持人是艾蒙德(David Edmonds)，导演是谷巴(Ben Cooper)。

在波多黎各海岸的一个岛上，有人做过一次有意思的猴类实验。实验结果可以加深我们对行为经济学和风险心理学的了解，同时亦可以解释为什么我们的经济会遭遇周期性的金融危机。

这项实验用了六只以占土邦电影角色命名的卷尾猴。

研究人员训练猴子以金属代币交换食物。然后安排它们到一个临时小市场，在那儿，研究员会以不同的价格提供不同的食物。

珊托斯 (Laurie Santos) 是与猴子进行交易的研究员之一，她是耶鲁大学的认知科学和心理学教授。 “我们想利用这种设置来解开疑团，猴子们会关注价格之类的东西吗？它们会善用手中的代币吗？”她解释说。

“令人惊奇的是，猴子虽然受了很少的训练，但它们购物时总是去给它们食物较便宜的研究员那里。因此，如果它们在某位研究员处用一个代币能买到两倍多的食物，它们就会多光顾他。”

猴子还表现出其他类似人类的行为，例如机会主义。它们尝试抓取科学家们留下来的一些无人看管的代币。灵长类动物的行为常常是胡闹。然而，实验证明，猴子亦视那些代币为有价值的物品。

然而，猴子们的那种冒险态度，也许能给人类上堂最有趣的课。

研究人员在实验中引用了选择项目。它们可以在两个人中选一位作交易。其中一人，在每次的交易中，都会给它们两件食物，例如用两粒葡萄，来交换一个代币。这是一个不会输的安全选择。

但另一位却有时给它们一粒葡萄，有时会给三粒葡萄以换取一个代币。换句话说，第二项交易带点风险，一半机会只得到一粒葡萄，一半机会可得到三粒葡萄。

如果转换为人类思维，你可以这么看：你要作一个抉择，要么你可以保证得到2,000元，要么你有50%的机会得到1,000元或50%机会的3,000元。

赌还是不赌，你会选哪项？

Image copyright robertharding / Alamy Stock Photo Image caption 猴子是冒险家吗？风险与报酬的实验显示，大多数人会赌博，并押下高风险的选择。令人惊讶的是，有些猴子也如此

大多数人会作出安全的选择，取2,000元。大多数猴子也是这样做的。

到目前为止，一切都正常。毕竟，猿和猴子是我们最近的动物近亲，大家有着共同的进化历史。然而，一旦实验作了些调整，猴子仍有相同的选择，但出发点却不一样，会发生一些有趣的事。

珊托斯教授解释说：“猴子进来时，看到两个研究员手上都有三粒葡萄，所以这只猴子可能在心里嘀咕，‘哦，我有机会得到三粒。’这个人保险，他每次都做同样的事......猴子与这个人交易。此人手上有三粒葡萄，但却扣起一粒，只给猴子两粒，所以这是一盘输局：输一点点，但肯定是输的，”珊托斯说。 “第二个人是危险的：有时他给猴子三粒，但有时他会扣起两粒，只给猴子一粒。”

让我们再从另一种角度看一下：你最初有3,000元，现在你有一个选择。要么你选择肯定会损失1,000元而剩下2,000元给自已。或者，你赌一把。如果你赌，一半的机会会损失2,000元，只剩下了1,000元，但也有一半的机会，你一块钱也不会输。你会怎么做？

大多数人会去赌博，挑那项风险更高的选择。令人惊讶的是，猴子也一样。输的概念是那么痛苦，以致它们宁愿冒更大的风险，仅仅是为了一个不输的机会。

当股市崩盘或房价暴跌时，你或会期望人们能够变得更加谨慎。但事实上，他们却愿意冒更大的风险。虽然股票的价值节节下跌，但人们却继续持有，推测股价将从谷底反弹，因为我们不能忍受手中持有比目前还少的想法。这叫做损失逆反。

因此，如果损失逆反在我们的心理根深蒂固，我们能做些什么呢？

珊托斯教授认为，有时候借助狡猾的方法来促使人们违背自己天生的破坏性本能，是有道理的。

储蓄是一个例子。

“很多人都愿意储蓄，但是把钱从你的薪金里拿出来，然后存入一个储蓄帐户，可能会感觉到损失，”她说。“为了抵消这一点，学者们提出了一些方案，考虑到这点，把你的积蓄从收入中节省下来，这样你就不会真正感觉到损失了。 ”

以“轻推理论”闻名的经济学家泰勒( Richard Thaler) 协同班纳茨( Shlomo Benartzi）提出了一个叫做 明天储更多(SMarT)方案。这是一个简单但巧妙的方法，用四个步骤推动员工储蓄到退休。

首先，鼓励员工在该计划实际启动之前提前报名参加，这样不会即时产生财务方面的不良影响。然后，真正的退休金缴款在下次加薪时才正式开始。这样，员工不觉得他们失去了他们目前得到的工资。供款随着每次加薪而增长，直到积累至预设的最大数额。最后，员工可以随时退出。这最后一步之所以能够奏效，是基于人类倾向于保持现状的惯性。换言之，无所作为比有所作为更容易。

人类做出关于金钱的决策往往看似不理性，并且会导致泡沫价格或市场崩溃。有时候，我们就是会作出不合乎常识的糟糕决定。

也许珊托斯教授和她的“猴子经济学”(monkeynomics) 反映出一个可能现象，天性中一些怪异特质，不会随着进化过程而消退。

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