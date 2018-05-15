哈里与梅根：一对80后的一场“革命性”婚礼

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万众瞩目的一场婚礼即将登场。新郎是英国王子哈里，新娘是美国演员梅根。

说起英国皇家婚礼，你的印象或许是：隆重，奢华，正式，传统……

确实如此。但是，哈里和梅根这对全世界最著名的80后都是有历史的人。哈里曾被称作"管不住的温莎家老二"，年轻时出过大大小小不少花边新闻；梅根是美国影星，混血，曾经离异……

这样的组合，办起婚礼来也是要强调个性的，不会完全中规中矩。

结果？有评论说，哈里和梅根有可能办出"温莎家"（英国王室）有史以来最具颠覆性的一场婚礼！

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请别"随份子"

王室有的是珠宝和宫殿，王子反对婚礼大操大办、过度奢华？听上去好像有些不和谐。有估计数字显示，哈里和梅根的婚礼开支大约在3200万英镑。尽管如此，这对新人仍然决定做点与众不同的：不收份子钱。

哈里和梅根请所有婚礼嘉宾向他们选定的慈善机构捐款，这些慈善机构分别关注艾滋病、流浪汉、儿童福祉等。

威廉和凯特结婚时也曾这样做，但仍然收了不少礼，包括钻石、路虎、可卡犬。

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新娘要发言

英国传统婚礼上一定要有新郎讲话、伴郎讲话、新娘的父亲讲话。注意到了吗？这些发声的，都是男性。看起来真有一些性别歧视的意思，比较过时。

梅根要打破传统：在婚宴上发言。尽管我们不知道她会说什么，但根据梅根以往讲话历史推测，一定会有不少人竖着耳朵听。

梅根一向热衷女性事务，年纪不大时就提倡男女平权。不久前她在"皇室基金"讨论会上讲话说：女人不需要找到自己的声音，女人需要感觉自己有权发声！

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蛋糕很新潮

大多数皇家婚礼都选用经典版，果料蛋糕，裹着厚厚的糖皮，一层层堆起来，顶层冷藏封存，留着以后重要纪念日的时候拿出来吃。看上去很奢华，吃起来嘛，并不迎合所有人口味。

哈里和梅根决定不用这种老掉牙版。他们挑的蛋糕大师是位于伦敦东区Hackney（各色潮店集中的地区）地区的"紫罗兰烘培店"（Violet Bakery）老板娘克莱尔·普塔克（Claire Ptak）。普塔克女士也是美国人。

据说，蛋糕会是柠檬和接骨木花口味，覆盖甜美的奶油，并用鲜花装饰。

显然，蛋糕从口味到造型，都要体现一个“春意盎然”。

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吉日也亲民

许多准新人可能都不会费心去考虑怎样才能让嘉宾更省钱。但是，梅根的"母鸡夜"（hen night，女孩子结婚前搞的闺蜜派对）在距离伦敦只有几小时车程的地方举办，她那些"工薪阶层"的闺蜜肯定长舒一口气。

哈里和王子的婚礼在英国的温莎镇举办。这里距离伦敦很近，对五湖四海的来宾应该都很方便。更重要的，他们选择了5月19日星期六。公休日，嘉宾可以不用请假。

凯特和威廉的婚礼日是星期五，现任女王是星期四，查尔斯和戴安娜是星期三。

周末结婚，对王室来说还真是蛮有颠覆性的。

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多元化领军

婚礼不是拉关系、争人脉的社交活动，王室也不例外。哈里和梅根没有请各国政要参加婚礼，但却请了1000多"平头百姓"来温莎城堡近距离分享喜悦。

这些特邀嘉宾是从各行各业、各种文化背景、不同年龄群中挑选的，其中包括显现卓越领导能力的年轻人、为社区做出巨大贡献的慈善工作者、温莎市民、附近学校的学生、王室工作人员等等。一位幸运儿是年仅12岁的阿梅丽娅，她是2017年5月曼彻斯特爆炸案的幸存者。

总而言之，这对80后新人是要借婚礼彰显、庆祝英国的多元化！

做好准备，5月19日，看看这对80后的革命婚礼！