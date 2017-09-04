凯特王妃有喜 英国王室将再添新成员

Image copyright Getty Images Image caption 英国剑桥公爵夫妇已经育有一子一女。

英国剑桥公爵夫妇周一（9月4日）宣布，凯特王妃已经怀孕，将迎来第三个孩子。

女王伊丽莎白二世据报对这一喜讯"非常高兴"。

剑桥公爵夫妇目前已经育有一子一女：现年4岁的乔治王子和2岁的夏洛特公主。

孕育中的王室新成员将成为王室排列第五的王位继承人，在王储查尔斯王子、威廉王子、乔治王子和夏洛特公主之后。

英国2015年3月开始实行的法律，确定王室中的男孩和女孩享有同等继承权。

Image copyright AFP Image caption 王室新成员将成为排列第五的王位继承人

这个孩子将是英国女王伊丽莎白二世第六个重孙。

现年35岁的剑桥公爵夫人凯特王妃在前两次怀孕期间，都曾因严重害喜症状住院。

肯辛顿宫发表声明说，凯特因为怀孕将取消原定在伦敦市中心安排的儿童中心的活动。

Image copyright PA Image caption 英国女王伊丽莎白二世90大寿庆典上，新一辈王室成员亮相。

BBC王室事务记者说，由于凯特的害喜症状，剑桥公爵夫妇显然"被迫"宣布了这一消息。

本周，乔治王子将开始正式上学。目前尚不清楚凯特王妃身体状况是否能在他上学第一天到场。

首相特里莎·梅在社交媒体推特上发文向剑桥公爵夫妇表示祝贺，称"这真是个好消息。"