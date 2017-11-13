时尚与历史：诞于战壕的风衣

Image copyright Burberry Image caption 时尚的风衣其实来自血雨腥风的战壕

日前巴宝莉（Burberry）灵魂人物克里斯托弗·贝利（Christopher Bailey）宣布明年离开该品牌的消息，引发人们对风衣的怀旧之情。

提及风衣，人们的思维就像是提前设定好的电脑程序，立马就想到英国品牌巴宝莉。其实风衣最早并非是时装，也没有“好莱坞明星最爱”、“街拍杀手”、“必备时尚单品”等等的光环笼罩。

你能想象风衣其实来自战争吗？英国军人在战场上，厚重大衣上弄得都是泥巴──风衣的出现，就是为军人解决这样的问题 。

好莱坞误导

风衣自1930年间频繁出现在好莱坞电影的荧幕上，风流倜傥的军官都穿着风衣，无论是耳熟能详的《魂断蓝桥》男主人公、还是《卡萨布兰卡》、《马耳他之鹰》里的弗莱·鲍嘉 （Humphrey Bogart）都深入人心。在喜剧电影《蒂凡尼的早餐》里，奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）的经典打扮也包括了一件风衣，造就了她的时尚形象。

可是作为睿智帅气、精致优雅代名词的风衣，起初并没有被赋予这样的气质。

Image copyright Aquascutum Image caption 人们对风衣的印象来自风流倜傥的好莱坞明星

Image copyright Aquascutum Image caption 英国前首相撒切尔夫人和梅杰都是风衣的粉丝

看到老照片里的一战战士们衣衫褴褛、窝囊狼狈，千万别感到意外──这都是历史的真实写照。

在好莱坞影片里，军官形象风流倜傥。但其实在风衣出现之前，军人的穿着都很邋遢。

风衣和战争的渊源，以及与英国千丝万缕的联系，要追溯到1850年前后克里米亚战争期间。当时士兵的军服是厚重的大衣，他们的衣服被淤泥浸泡之后，变成大厚泥巴壳，士兵们常常需要用刺刀去掉长大衣甩到身上和鞋上的淤泥。

而且当时士兵的军装质量很差，剪裁走型、材质粗糙、易长虱子等等。

有能力购买定制制服的军官们，向自己的裁缝描述普通军服的缺陷。巴宝莉、雅格狮丹（Aquascutum）等英国品牌接到不少军装订单，设计师根据当时军官需求，推出新的设计──它轻便、防水、精短，这便是现在风衣的雏型。

Image copyright PA Image caption 一战进行期间，英军士兵总要用刺刀咔哧刮下厚重军衣上的泥巴

更有趣的是，风衣还成为军官炫耀自己贵族社会地位的工具。当时的社会等级分层明显，人们的着装是重要的衡量标准。“高级定制”的军服，就是身份的象征。

英国圣马丁艺术学院讲师简·泰南（Jane Tynan）认为，“风衣成了可以让军官们显摆自己社会地位的‘武器’。”

英国精神

英国军官精心改良制服的，体现了务实的精神。

比起讲求实用的英国军人，法国军队直到一战前还穿着1830年制式的红军帽、深蓝上衣、红长裤。当时欧洲大陆士兵的军服颜色都十分鲜艳，特别是法国士兵的红裤子。他们认为，穿着和自己国家国旗相同颜色的军装打仗，让自己身为军人的荣耀感倍增。

然而英国战士们早在1857年印度民族起义的时候，就认为实用性比荣誉感更重要。英国士兵明白与尘土混为一色是对自己最好的保护，那些华而不实的鲜艳颜色和所谓的军人荣誉感，在英军看来都不重要。

Image copyright Getty Images Image caption 风衣有着百分百的英国血统

随着风衣在英国军官之间流行，它的卡其色也被各国效仿。从此军服的华丽颜色渐渐消失，各国的军装都跟着英军进入了朴素色时代。

这种尘土的色调在两次世界大战期间有许多国家沿用。19世纪前半美国、英国、法国、苏联、日本、加拿大、澳大利亚、比利时、荷兰、土耳其、希腊等等军队的制服颜色都是卡其色。直到二战以后，许多欧洲国家的军装依旧沿用了英军最早使用的卡其色。

Image copyright AFP Image caption 美国第一夫人梅拉尼娅日前在北京参观动物园和慕田峪长城时，也是身披风衣

简·泰南总结，风衣的流行反映了当时战士们的心理，她说：“风衣的由来就是在讲述作战技术和服装设计技术的故事。”

所以，当你再看到一件风衣的时候，请不要给它只打上“商品”的标签。