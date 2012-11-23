色情片明星能打入主流电影界吗？

更新时间 2012年 11月 23日, 星期五 - 格林尼治标准时间16:10
Keiran Lee

Keiran Lee是英国最著名的A片男星之一

A片男星出演林赛·罗翰新片《峡谷》，是否代表色情片演员在主流电影界的突破？

过去50年来，无数色情片演员尝试打入主流电影界，成绩各有高低。

美国女影星林赛·罗翰（Lindsay Lohan）主演的新片《峡谷》（The Canyons）即将在新年上映。

这部电影的男主角是美国著名色情片演员詹姆斯·迪恩（James Deen）。

28岁的迪恩到目前为止，已经出演过3千多部色情片。

《峡谷》一片的导演保罗·施埃德（Paul Schrader）是经典名片《出租车司机》（Taxi Driver）和《愤怒的公牛》（Raging Bull）的编剧，颇具声誉。

来自英国达比（Derby）的色情男星基然·李（Keiran Lee）认为，施埃德选择迪恩出演该片显示，主流电影界对色情片演员的态度有所转变。

迪恩曾任英国铁路部门的一名经理。他从为英格兰拉夫堡（Loughborough）的一家小公司拍戏出道，后来转到洛杉矶，目前是好莱坞身价最高的英国色情片男星之一。

基然认为，色情片演员打入主流电影界的条件现在已经很成熟。

他说：挑选色情片演员参演主流电影是因为已经有了粉丝基础，并且创造了一点点禁忌。

从传统上看，色情片演员在主流电影中只能充当脱衣舞者、穿比基尼的芭比或者他们自身工作的夸大版。

2009年，著名导演斯蒂文·索德伯格（Steven Soderbergh）选择色情女星萨沙·格雷（Sasha Grey）在自己执导的影片《应招女友》（The Girlfriend Experience）中担任女主角。

基然认为，詹姆斯·迪恩出演《峡谷》与格雷在《应招女友》中的突破性表现意味着，色情片演员的星途一片大好。

尽管如此，波士顿的社会学教授吉尔·戴恩斯（Gail Dines）认为，软色情已经大量被流行文化吸收，但是色情片演员并未在主流有很好的成绩，比如，格雷随后只出演过一些小角色，离突破尚有距离。

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