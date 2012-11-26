BBC英国排行榜（第48周）

BBC英伦网 子川

更新时间 2012年 11月 28日, 星期三 - 格林尼治标准时间11:03
Olly Murs

Olly Murs出道以来星途看好

本周排行榜前10名中有3首新歌，1首上升，1首位置不变。

英国女孩偶像组合Girls Aloud2002年从电视选秀节目《Popstars: The Rivals》出道，至今已经10年之久。

这些年来，Cheryl Cole，Nadine Coyle，Sarah Harding，Nicola Roberts，Kimberley Walsh这5位漂亮女生已经出版了5张专辑，深受乐迷喜爱。

除了音乐，Girls Aloud几位成员的私生活也颇受关注，其中与英格兰队著名球星Ashley Cole有过婚姻的Cheryl Cole常常是各大小报报道的焦点。

如今，成军10年之际，Girls Aloud复合，本周刚刚推出最佳精选专辑《Ten》以示纪念。专辑中的新歌《Something New》是她们的第22张单曲。

这首歌一出版就打入排行榜第2名的高位。

也是从选秀节目The X Factor出身的男歌手Olly Murs是2009年的亚军得主。

比赛之后Olly星途看好，已经出版了两张个人专辑，吸引无数粉丝的支持。

如今，Olly刚刚推出第3张专辑 《Right Place Right Time》，其中的第一首单曲《Troublemaker》一出版就登上英国排行榜冠军宝座。

本周BBC Chart UK英国流行单曲排行榜的Top 10：

10. 下降1位，R &B天后Rihanna曾经的冠军歌曲《Diamonds》本周第10；

9. 下降7位，美国歌手Bruno Mars的新歌《Locked Out Of Heaven》位列第9；

8. 下降两位，英国著名歌手Robbie Williams曾经连续两周的冠军歌曲《Candy》本周第8；

7. 下降两位，年仅20岁的英国女歌手Gabrielle Aplin翻唱1980年代乐队Frankie Goes To Hollywood的这首《Power Of Love》排行第7；

6. 上升1位，韩国歌手朴载相风靡全球的《Gangnam Style》本周第6；

5. 全新上榜，美国R & B歌手Alicia Keys的新歌《Girl on Fire》排行第5；

4. 位置不变，英国音乐人Labrinth与Emeli Sande合作的《Beneath Your Beautiful》本周第4；

3. 下降两位，英国男孩偶像组合One Diection的上周的冠军歌曲《Little Things》排行第3；

2. 全新上榜，英国老牌偶像女生组合Girls Aloud复合后的新歌《Something New》本周第2；

1. 也是全新上榜，电视歌唱选秀节目The X Factor出身的英国歌手Olly Murs的新歌《Troublemaker》成为排行榜冠军。

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