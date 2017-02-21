记者来鸿：咩咩哞哞广播电台？

藐视伊斯兰极端分子是一回事，明目张胆拿他们开涮，难道就不怕对方杀了你？来看看这个勇敢的叙利亚人如何用不寻常的幽默抗争。

我准备联系拉伊德•费雷斯时，根本没指望会听到爽朗的笑声。拉伊德44岁，是叙利亚西北部地区支持民主活动人士。本以为他不会开心，原因不仅仅是他的祖国内战没完……没了，也是因为我知道，他在叛军控制的伊德利卜（Idlib）省开办的那家生动活泼的广播电台，让强大的圣战组织非常心塞，不停给他施加压力。

我给拉伊德发了数不清的短信、打了无数次电话都没回音儿，我心想，也许他害怕、不愿意接受我采访了？不过最后总算接通了，电话那头传来的声音很轻松、很爽快。

拉伊德的"新鲜调频广播电台"位于卡芙兰贝尔（Kafranbel）镇。我问他，是真的吗，"征服阵线"（JFS）下令他的电台停止播放音乐，因为音乐是非伊斯兰的？JFS的前身是附属基地组织的"叙利亚支持阵线"（又音译作努斯拉阵线）。

拉伊德笑着回答说，"哦，是呀。他们过去一年半一直要我们停播音乐，越来越难对付，没办法，去年我干脆把电台关了。但后来我改了主意，想出个办法：我就按着他们说的办。我重新开启电台广播，不过这次不播音乐。"

他的回答我并不吃惊。归根结底，JFS是很危险、很难以预测的极端分子。考虑到不播音乐可能会给节目留下巨大的空洞，我问拉伊德，你怎么填满时间呢？

Image copyright AFP Image caption 叙利亚抗议爆发初期，拉伊德就曾在卡芙兰贝尔参加示威

拉伊德还是哈哈一笑。他说，播动物叫声啊。小鸟叽叽喳喳，牛羊哞哞咩咩，鸡鸭吱吱嘎嘎，那类的响动。我觉得这是在做个姿态、讽刺JFS的意思。

我问他，那么JFS怎么回应的呢？你的老听众怎么看？

拉伊德回答道，"JFS什么也没做，他们就是站在外面监视我们。至于听众，唉，有一些提抗议了。我们向他们解释说，这都是因为圣战分子更喜欢听动物的哼哼叽叽，而不是音乐。"接下来他又说，"我敢肯定，这肯定会让所有的人嘲笑他们。"

禁播音乐后"新鲜调频台"的对策

播放各种各样动物的录音

长时间播放伦敦大本钟报时声

没完没了地播放滴滴答答声

播放爆炸声和子弹掠过空中的声音

播放足球迷跑调的喊叫

也许，他们会把拉伊德抓起来、甚至杀掉？但是，拉伊德可不是轻易就能吓倒的。三年前的一天清晨，拉伊德从电台下班回家，两名所谓"伊斯兰国"IS的枪手在家门外等着呢。他们扳动卡拉士尼科夫……拉伊德的车上留下十几个弹孔，车后墙上更多。他中了两枪，肩胛骨、肋骨，右肺受重伤。

多亏弟弟把他迅速送往医院救治，拉伊德才幸免一死。他说，"我现在呼吸还是有毛病，但是医生说，我的肺不会给我麻烦了，看看我鼻子的大小！"根据他从前发给我的两张照片判断，医生这话有真实成分。

伊斯兰国不喜欢费雷斯先生不足为奇。想想，拉伊德从前设计过一张宣传画让伊斯兰国特别恼火。宣传画上，叙利亚是个外星人，肚子里蹦出名叫IS的鬼怪。

不过，拉伊德最大的目标是阿萨德总统。他拍过一段小品，他的朋友披着裹尸布踉踉跄跄走出墓地，要求阿萨德辞职。好像是再说，死人都不想要阿萨德了。

返回头来再说我和拉伊德的通话。我问他，你会不会听从JFS现在提出的新指令：禁止所有女主播出声，因为播放女性声音也是反伊斯兰的。

他说，不会的，我们另有办法。我们把她们的声音用电脑软件过一遍，听起来就像男声了。

Image caption 拉伊德

我试听了一段。听起来更像是戴利克（Dalek，《神秘博士》中的变异生物），但显然，圣战分子还没有抱怨过，至少迄今没有。

藐视伊斯兰极端分子是一回事，但是，明目张胆地拿他们开涮，想必又是另一回事了吧。难道你就不怕对方来杀了你？

拉伊德深深叹了一口气，沉默许久之后回答说：他们已经试了5次了。如果出事，就出吧。但是到现在他们不是还没得手嘛。

那一刻，是我们对话中我第一次注意到，他的声音中没有了调侃和幽默。

拉伊德说，"刚刚开始搞革命的时候，我做过一个梦。如果出事了、我死了，没啥关系。如果没出事，至少我就可以继续干我想干的事。"

话说到这儿，电话线路开始吱吱嘎嘎，信号越来越弱，直到完全消失。

这番通话给我留下的深刻印象是，不管圣战分子想要他怎么办，拉伊德根本不打算乖乖就范。

网友留言

电台主超勇超帅气的!

处在高压的环境里也不忘创造些黑色幽默苦中做乐

也理解他们对于世人的眼光和IS暴力的无奈

感谢编者报道这类的新闻

让我们得以了解

Lin, Malaysia ( Kuala Lumpur )

欢迎用下表发表你的评论