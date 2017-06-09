记者来鸿：法国女人的香槟情缘

Image caption 只有法国香槟地区出产的白葡萄汽酒才能拥有"香槟酒"的名号

人言，引诱心仪的女人，香槟是不二选择。爱喝是一码事，女人酿制的香槟是不是也比男人的更棒？

我坐在一间阳光房内，屋内的装饰非常现代，窗外的景色却非常传统。舒缓的绿山坡，整齐的葡萄园，远处是一栋经典的法国酒庄。奶白色的外墙、笔直的尖塔，宛如童话一般。

酒庄是凯歌夫人修建的，法语Veuve Clicquot（凯歌寡妇）。提起这个名字，您可能首先想到的是举世闻名的凯歌香槟，而不是一个真正的女人。但是，她确实是实实在在的。

1805年，她年仅27岁时丈夫去世。19世纪，法国社会对寡妇的举止是有相当约束的，但是，年轻的凯歌夫人抛弃陈规、顶着压力和反对，接手丈夫留下的酒庄生意。之后，她不断改良、创新，终于把香槟酒推向世界，而且成就了全世界最为成功的香槟酒厂之一。

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Image copyright VEUVE CLICQUOT Image caption 凯歌夫人被誉为“香槟之母”

凯歌夫人（VEUVE CLICQUOT）

1840年，年仅27岁的Barbe-Nicole Clicquot丈夫去世

她继承了丈夫的产业，包括银行业、羊毛贸易和香槟酿制

凯歌寡妇（Veuve，法语寡妇的意思)发明的香槟酿造“转瓶”工艺一直沿用至今

拿破仑战争年代，她不顾针对俄国的禁运令，向欧洲各国皇室提供香槟

凯歌夫人于1866年去世

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凯歌夫人是第一位做香槟酒的女性，后来又有几位步她后尘，也都是寡妇。当时的法国社会只允许寡妇这种身份的女人担当如此公开的角色。

这些寡妇的业绩令人刮目相看。实际上，寡妇做的香槟非常优秀，其他一些酒庄虽然没有寡妇，但为了蹭顺风车，也硬给自己的产品品牌前加了个Veuve(寡妇)字样！

不过，这并不意味着女性接手控制了香槟酒业，而只是为数不多的几位法国女人"不是成心地"成了酿酒师。大多数香槟酒的生产还是牢牢地把控在男人手中。

那都是以前的事了。

Image copyright VEUVE CLICQUOT

阳光房内摆放着一张窄窄的桌子，桌面其实就是一段剖光的树干。和我坐在一起的是夏洛特Charlotte Le Gallais。将近100年前，她的高祖父—一位亚美尼亚钻石商—买下了凯歌酒庄和周围的果园。

五代人之后，继承香槟酒业的不是儿子、而是女儿。

在法国，一大批女性正在闯入香槟酒业，取得令人瞩目的进展。她们并不仅仅是从事香槟销售，而是从种植、到勾兑，参与各个酿制香槟的各个重大环节。现在，专门为女性设立的香槟组织已经有三家，读香槟专业的60%是女生。

那么，女人酿制的香槟有什么不同吗？负责推广香槟酒、普及香槟知识的"英国香槟局"的Francoise Peretti说，"当然啦！女性更加直觉、更加注意香气、味道，女性或许也更加好奇、更加大胆。"

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业界其他女性也有同样看法。Sophie Signolle是"女性香槟酿酒师委员会"的主席，她的话直截了当："女人对香槟的精致更有感觉，女人的嗅觉、味觉更加敏锐、更加细腻，"

"归根结底，又有什么能比一杯香槟更女性呢？"

Image copyright AFP/GETTY IMAGES

Floraine Eznack是一家规模很大的香槟酒庄的女性酒窖师之一，她说，"女人和香槟之间有爱。最初香槟酒就是送给法国国王的情妇的……就算今天，要引诱心仪的女人，男人并不会去买红酒，而是要用香槟！"

必须说明一点，Eznack可不是那种偏爱粉红的小家碧玉，她的第一职业选择是战斗机飞行员。努力试过，落选后才改行去做香槟。

Charlotte Le Gallais本人并没有自诩比男性香槟酿酒师更优秀，但是，当她给我展示葡萄汁、仔细解释酿酒工艺的严格标准时，她确实透露，她最喜欢的一个环节是勾兑：用不同土壤中种植出的各类葡萄酿的酒，反复调制、品尝，找到最佳口味。

Image caption 夏日爽口甜点：粉红香槟着哩，喜欢吗？

Eznack说，女性酿酒师的崛起毫无疑问将改变香槟酒，不过，具体会发生什么变化目前还不得而知。就算眼下勾兑出的酒也要在四到五年之后才能上架，而且，参与酿造香槟的女性人数还在不断增加。

Charlotte Le Gallais指着凯歌酒庄的一个尖塔说，"那就是凯歌夫人的卧室"。现在那间屋子空闲，不过仍然精心收拾。二战后，Le Gallais一家人搬出酒庄，现在住在葡萄园对面16世纪修建的一栋房子里，当年凯歌夫人在世时，这栋房子是给仆人住的。这里没有暖气，对人来说可能不够舒服，但是，对酒窖里保存的香槟无疑最佳。

重新回到温暖的阳光房，我举起一杯金色的香槟，轻轻抿了一点。真心同意，这个女人做的香槟确实很棒。