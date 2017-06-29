记者来鸿：我该算是香港人吗？

Image caption 我是哪儿人？

驻外记者的生活和游牧民族有共同之处，每隔几年从一个国家搬去另一个国家。结识新朋友、体验新经历的机会很多，但是挑战也不少。BBC驻墨西哥记者沃特森即将调任巴西，以下是她对国籍、身份认同、归属感的一些思索。

"Where are you from?"字面意思是"你从哪儿来？"，实际含义是"你是哪儿人？"

在国外，生人相遇，这个问题经常是开场白。如此简单，想必大多数人回答时是脱口而出。至于我，很多时候，我宁愿没人这么问我。

因为，我的回答既冗长、又尴尬。通常是这样的："哦，我不是英国任何一个地方的人，因为我生在香港，我从出生到九岁一直在香港……"通常，说到这里，对方会插嘴，"啊！一定很有意思……"接下来，人家还想知道更多，比如，你英国父母为什么去的香港，怎么在那里呆了那么久，等等等等。

我是英国人，但我说不出自己是英国任何一个地方的人，确实有点奇怪。我妈妈是伯明翰人，我爸爸？唉，就连我也记不住他是哪儿人了！我和父亲关系很近，他原来告诉过我，但是我从来就记不住他出生地在哪儿。也许这表明，这些事儿对我来说根本不重要。尽管如此，我的"英国身份"确实比较复杂。

Image caption 香港：我的出生地

当然了，如果我回答说我是香港人，可能也会被人反问—我不是华人，真的能算是"香港人"吗？

通常，我会选择告诉提问的人，现在我和伴侣在伦敦有房子，那我就算是伦敦人吧。至少，我回英国是回伦敦的房子。

我这样的人还有一个专门的名称："第三文化孩子"（TCK，Third Culture Kid），指的是那些在和父母出生地不同的地方和文化中长大的孩子。原来，一个文化和另一个文化结合、生出第三个文化？

香港是我出生的地方，是我开始上学的地方，也是我交了最要好的朋友Anthea的地方。在香港，我们家人的朋友实际上更像是"家人"、不仅仅是"朋友"。香港是启蒙我世界观的地方，她让我爱上了在国外生活、结识新朋友、了解不同的生活方式。

毫无疑问的一点还有，香港还给了我学习外语的动力。不好意思，我没学会粤语，除了能从一数到十和说恭喜发财之外，悲哀。但是我学了法语、西班牙语、意大利语，现在还学会了葡萄牙语。学外语把在外国工作和生活提高到新境界，帮助我更好地理解身边人的感受，听他们的故事，报道他们的经历。

Image caption 英国：我父母是英国人，我在伦敦有房子

也许我不能从地理位置这个层面准确地说出我是哪儿人，但是，广义上讲，我的国籍和归属是很简单的：我是常驻国外的人的孩子，我只有一本护照—英国护照。

但是现在，我自己把事态搞的更加复杂了。去年11月我生了一个儿子，取名威尔。和我一样，威尔的父母也都是英国人，但是他生在墨西哥，所以他也是墨西哥人。货真价实的墨西哥人：他拿墨西哥护照在先、拿英国护照在后。

当然了，肯定有一些人不把他看作墨西哥人，这其中甚至包括医院里的护士。当我告诉护士威尔是墨西哥人时，她回答说，"嗯……但那不是真的吧。"当时我心里有点难过。

你说，该如何给确定一个人的国籍呢？

仅靠出生地？还是在哪个国家居住过多长一段时间？要是这样算的话，我生在香港，在香港住过九年多；但是后来我又在智利、墨西哥、意大利、巴西、迪拜、美国生活过；我怎么也不能说是真的英国人吧？

或者，取决于你看上去像不像？要这样算的话，我肯定不像香港人。威尔也不像典型的墨西哥人：他和爸爸（英国Grimsby人）一样一头金发、肤色很浅。

Image caption 墨西哥：我长期生活的地方

在墨西哥生活的这段时间让我更加深刻地思考归属感这个问题。

我曾经两度以墨西哥为家，一次是上大学和出道作新闻。当时我在瓜达拉哈拉作犯罪事务记者，那段经历让我爱上了"讲拉美故事"。还有一次就是过去几年，我是BBC记者，在南美成家、立业。

在最近的美国大选竞选过程中，"墨西哥人"屡遭重击。一些墨西哥人告诉我说，我在报道中表现出来的我与这个国家的亲和让他们很感动。

我儿子有双重国籍，作为母亲，我也可以有永久居留权。我很认真，我认为我应该申请，拿到属于自己的这个权利。也许这会让我觉得，在这个我们如此热爱的国家，我有了"根"。

另外，我对威尔还有另外一个层面的保护感。特朗普总统的政策给墨西哥人带来巨大的冲击，我必须向威尔解释，他出生的国家是一个美好的地方，这里的人民很善良。

尽管我也许无法回答我"你是哪儿人"，但是和其它TCK不同的是，我并没有困难回答"哪儿是你家"。我希望威尔以后也会是这样。

对我来说，家，就是我家人在的那个地方。那个你回来后发现狗狗在沙发上玩儿不属于她的袜子的地方；那个在上了一天班后回来和孩子共度时光的地方；那个全家一起吃晚餐的地方。

不管是墨西哥、巴西、英国还是其他什么地方，我希望有些事情是永恒的。

对不起孩子，我给你添麻烦了吧。我盼着有朝一日看看你如何回答：你是哪儿人？