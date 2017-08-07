我们为什么会对工作怀有性别成见？

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针对中美洲的小额信贷经理进行的调查，揭示了客户如何分配性别角色。

"我不专横（bossy），我是老板（boss）。"

碧昂斯（Beyoncé）在一段支持#banbossy活动的视频中如此宣称。这场活动强调了一个现实：当小男孩儿掌权时，人们往往称之为"领导者"；但当小女孩儿掌权时，却往往被人认为"专横跋扈"。

这对成年人同样很重要。研究报告和媒体报道中充斥着性别成见对女性领导者不利的例子。女性管理者似乎很难得到手下员工的重视。

当男性指挥他人时，往往给人留下自信、能干的印象。但当女性指挥他人时，却通常不受待见，甚至被贴上粗鲁、专横的标签。

但一项新研究给出了不同观点。性别偏见不仅对女性不利，也对男性不利。原因何在？因为我们不仅对男女两性存在成见，还对工作怀有刻板印象。

消防员和护士

在性别问题上，很多工作都给人留下了难以改变的成见。人们都认为消防员是男人的工作，护士是女人的工作。

之前的研究表明，这些成见——在看待男性和女性谁更"适合"某项工作时，我们的预期都受制于这些成见——都很强大，因为这会导致我们对很多就业结果产生偏见。例如，这些成见会影响一位男士或女士申请某个职位的概率、此人被录取的概率、获得薪水的高低，甚至影响那些决定其能否晋升的绩效评估。

但这些性别成见最初是如何与职业关联起来的？它们又会在多大程度上影响男性或女性在职场上获得的权威和尊重？

职业成见如何形成

要回答这些问题，我们研究了一个性别定位相对模糊的职业：中美洲的小额信贷经理。

在这个地区，小额信贷经理是一个新出现的职业，两性构成比较平衡。与消防员或护士这些已经形成很强性别成见的职业不同，我们研究的小额信贷经理的男女比例约为50/50。

商业小额信贷的行业特性使得经理这个岗位的性别定位很模糊。小额信贷与金融业有关，而金融业历来以男性为主。但小额信贷也带有社会服务和扶贫的属性，从事这类活动的女性往往较多。

此外，在我们的研究环境中，信贷经理的工作出现了大约不到10年，因此客户不太可能对这究竟是"男人的职业"还是"女人的职业"形成强烈的偏见。

Image copyright Getty Images Image caption 如果信贷经理是女性，借款人按时还款的概率就会降低。

我们关注的银行信贷经理经常服务于不同的借款人。这种准随机的安排让我们可以观察借款人面对男性和女性信贷经理时的不同还款状况。例如，一位借款人最初可能与男经理对接，后来转手给女经理。这一变化过程让我们可以了解一个问题：如果只有信贷经理的性别这一个因素发生变化，客户的还款率会出现怎样的差异？

我们用借款人的逾期率来衡量信贷经理在他们心目中的权威。按时还款表明借款人认可信贷经理的权威，认为应该遵循对方的指示。与之相对，逾期还款表明借款人认为自己可以不那么严格地承担自己的责任。当借款人逾期还款时，就表明信贷经理没有能力确保合规，因而缺乏权威性。

我们发现，客户只要进行一次互动，就会对这个职业形成性别成见，从而开始根据这个成见对待担任这个职位的任何人（男性或女性）。也就是说，如果信贷经理被视作"女人的工作"，其权威性就会降低。所以，如果客户的第一个经理是女性，他们的逾期率往往就会多于第一个经理是男性的客户————即便后来换成男性也不例外。即便是考虑收入和贷款规模等其他可能影响还款的因素，这种效果仍会持续下去。

男经理会面临两种情况：一种是从事客户眼中的"女人的工作"，另一种则是从事客户眼中的"男人的工作"。前者较后者存在很大劣势。

当男经理的客户最初接触的是另外一位男性信贷经理时，这个客户会非常服从他的指示。但当男经理的客户最初接触的是一位女性信贷经理时，他在客户心目中的权威就会大打折扣。与最初接触男经理的客户相比，最初接触女经理的客户遵守还款规定的概率会大大降低。

Image copyright Getty Images Image caption 雅虎前总裁兼首席执行官玛丽莎·梅耶尔（Marissa mayer）认为媒体在报道她的工作时存在性别偏见

性别化的工作对所有人都有害

当一项工作与性别成见关联起来之后，从事这项工作的男性或女性在人们心目中的权威就会存在偏差。这样一来，当他人将一份工作与女性联系起来时，如果一个男性从事这份工作，就会面临负面偏见。

我们的研究发现，当男性从事已经形成男性成见的管理工作时，便可在客户心目中获得很大的权威。但当同样的管理岗位恰好与女性联系在一起时，从事这项工作的男性在人们心目中的权威就会大打折扣。

换句话说，我们的研究表明，给某项工作贴上"女人的工作"这样的标签，并且通过社会偏见为女性赋予低于男性的权威，对所有人都是有害的。

在理想情况下，我们都希望从事最适合自己的工作，希望从事同一份工作的人都能获得相同的尊重，而不会因为性别差异获得不同的待遇。如果在面对性别特征不算典型的岗位时，我们都能给予男性和女性同样的支持，或许也可我们为什么会对工作怀有性别成见？以不那么随心所欲地因为老套的性别成见而轻视某些劳动者。

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