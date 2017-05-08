伦敦时尚：怪物与个性的一步之遥

Image copyright Getty Images Image caption Loewe在巴黎时装周走秀，透明塑料裤成主打。

日前英国品牌Topshop推出的透明牛仔裤，一上架便全部售罄。这个被评论形容为"给大腿穿上安全套"的裤子，真是应了时装界为搞怪无所不用其极的景。

可这到底是脑洞大开还是愚蠢至极？

独立品牌的唯一出路

伦敦soho里的小店铺们是淘怪物的好去处，Concept Store Y是其中之一，原以为只是一家杂货铺，因为价签朴素，有些甚至把价钱直接写在衣服品牌标签的背后，再细逛，才发现不少怪的元素，比如按乌鸦骨头原大小做的许愿骨项链、荷包蛋卫衣、小鸟头雨伞等等。这些足以让人感受到"独立"的气息。

圈里没成文，但是人人皆知独立品牌设计师们的一大法宝，就是玩儿搞怪，这样的思想捧红了以恶搞大牌出名的PETALS AND PEACOCKS、Brian Lichtenberg、Designinverso和Jelly toyboy等等。

再说回这家小店，它的主人是中国设计师Lynnja Wang，她的设计本身还是在追求一种怪。用她自己的话说："我喜欢美丽的事物，但千篇一律的美很容易就让人厌倦了，我要让美好的东西来个拧麻花式的变形。"

这位以对材质的运用而取胜的中国设计师形容自己的设计是"在聆听不同的材质"，给她灵感、引领她完成整个设计的是"这些材质之间的密语"。

她形容自己的设计"即异想天开的怪，又平凡之极的好穿"，而这丝毫不影响她的作品散发"大气的美"。

到这里，几乎完全可以理解设计师使尽浑身解数求怪，是生存法则。伦敦独立品牌设计师Helen Lawrence说："我们在起步的时候，资源和资金都不占优势，同样是作怪的行为，大牌就是玩儿个性，独立品牌设计师就是在玩儿火，弄不好就会引火烧身。"

如此看来日前英国潮牌topshop推出的透明塑料牛仔裤也是在努力找怪。为了夺人眼球，街头品牌定期就得来这么一次。

这所谓的牛仔裤不光是膝盖弄成塑料布，还有满腿全透明的款。对它的争议铺天盖地。先是有评论说，"这简直挑战了牛津字典里对于"牛仔裤"的定义，和棉布一点儿不沾边，还叫牛仔裤？"后有评论质疑，"有谁能忍受夏天地铁车厢里在塑料布底下的大腿被捂着出汗？"还有人干脆问到底塑料布牛仔裤还用不用穿内裤？

Image copyright JIA LIU Image caption 伦敦soho的独立品牌小店是淘怪物的好去处 (摄影：刘佳)。

从售价55英镑的透明牛仔裤现在已经售罄的状况来看，Topshop引来一片哗然的做法也不完全是哗众取宠。

大牌玩儿个性

和Topshop一样玩儿塑料布的大牌除了有最近红得发紫的Vetements，还有Loewe和Calvin Klein等等。 他们的怪设计就顺理成章成了个性，还可以作为艺术品办展览。

罗意威（Loewe）透明裤堂而皇之的走在巴黎时装周秀场的第一个，宣示着罗意威近年来的主打就是透明。该品牌还将大卖的拼图包变透明，随即内衣、上衣和裤子也都透了明。

此外英国大牌设计师，爱搞怪的不占少数，最有代表性的还得是麦昆。以"浪漫"自居的麦昆，给时装周秀场带来无数次革命，同样追求怪设计，麦昆说："打破常规，却保留传统，是我设计的主旨。"

在伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆的麦昆设计展里，收录着他这样一句话："我想给时装界带来一种独特的创造。"麦昆设计求怪的体现就是他过人的剪裁和结构，博物馆的策展人肖恩·史密斯把这两样形容为时装界的"创新"与"革命"。

和独立设计师的怪物制造相比，麦昆的怪被圈内承认，于是就成了个性。其他知名品牌也一样，享受着被自己光环笼罩的优越感，层出不求制造个性。

品牌的大牌和名人的大咖效应一样，比如戴安娜王妃不按规则出牌，逆流而上，愣是开辟了带自己名字的时尚腔调，挑战固有的皇室时尚。

戴安娜王妃一直大胆着装，她懂得皇室着装的规矩，却硬要打破。她是第一个穿裤装出席晚宴的皇室成员、她对黑色的偏好也让这个在皇室通常葬礼才会出现的颜色重见天日。

说白了，搞怪本来就是时装界、还有玩儿时装人们的常态。