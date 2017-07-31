欧洲时尚亲历：法国尼斯逛店擒贼记

Image copyright JIA LIU Image caption 俯瞰法国著名旅游城市尼斯，眼前主要由蓝和黄两种色调构成。

谈及法国，无论购物还是旅游，总让人有种时尚潮流领头人的思维惯性。

然而，这次我在法国尼斯擒贼的经历，让我的旅行格外有趣。

风景宜人

尼斯的景色，在我看来十分简单。基本由蔚蓝和土黄的大色块组成，蓝色是海，黄色是房子。

人们选择这里度假，大抵是喜爱这里18世纪的巴洛克气息。黄色和暗红色的斑驳墙体、露台上绽放的一簇簇鲜花，晾在法式阳台栏杆上五彩斑斓的布单，让人似乎退回到了几个世纪以前。

逛在尼斯繁华的梅德森大街（Avenue Jean Medecin），体会着这里的时尚气息。老佛爷商城不如巴黎的大，除去必有的法国奢侈品牌不说，光是服装品牌也几乎都是"法国制造"，Sandro、maje、Agnes b、Zadig & Voltaire、Claudie Pierlot等等法国优雅又可爱的品牌尽收眼底。

Image copyright JIA LIU Image caption 尼斯繁华的梅德森大街上充满着国庆日前的隆重气氛。

满心欢喜拿着"战果"，走在马塞纳广场（Place Massena）回老城的住处路上，便遇到了趣事。

偶遇小偷

简言之，这次旅行我的离奇经历就是，亲手抓了回小偷。

法国马塞纳广场的防暴警察对我说："从去年下半年到现在，许多东边来的小偷，他们都是团伙作案，主要是偷现金。"

我盯着被押上警车、眼窝略深又辗转不确定的小偷女人，深深感到了她身上带着的猥琐。

回想几分钟之前的经历，还让我有些不敢置信。之前在社交媒体上看过旅游胜地丢东西的经历，自己当时不以为然的嘲笑还历历在目，眼前的自己居然就成了当事人。

抓贼最成功的就是抓现行，值得庆幸的是我妈没有受伤，被掏出的护照被好心的路人从地上捡起来，还给了我。还有，我当场抓住了这个贼。

那天正好赶上法国国庆日前一天，途径马塞纳广场，到繁华的梅德森大街，到处都有围栏，行人被挤到很窄的夹道行走，稀松平常。后来警察说："小偷也是看好这一点，才敢顶风作案。"

Image copyright JIA LIU Image caption 尼斯警察局并没有想象中的高大与威严，就是普通的几排平房而已。

好在擒贼的过程并不复杂，这个被警察后来告知是来自罗马尼亚的中年妇女，和熙熙攘攘购物的路人混在一起，跟在我妈身后，手伸到我妈包里的那一刻，被我看了个正着。

我三步并两部跑过去抓起她那只偷东西的手，就用英语大声叫喊："你从她包里拿什么了？"

当时不知道哪里来的勇气和胆量，敢和小偷正面碰撞。毫不犹豫的抓住她的手腕，同时，我还想着要怎么堵住她逃跑的路。几乎和我的思绪同时发生，身旁已经涌过几个路人男子，帮我把她牢牢擒住了。

被扣押坐进警车里的这个小偷女人，在等待警局来人的时候还是花招百出。先是从包里掏出哮喘喷剂给自己猛吸了几口、再拿起自己事先准备好的最廉价商店的购物袋，打开给警察看。虽然听不懂她在念叨什么，但我猜是在装可怜。

后来我从其中一个警察口中得知，目前许多罗马尼亚女人小偷，在送去警局之前搜身的过程，法国警察都让女警察完成这项工作，这样做的理由，用这位防暴警察的原话："因为不知道她们会做出什么举动。"

小贴士

一、一定要报警

若是抱着"多一事不如少一事"的心理，擒贼到此处，丢的东西失而复得、且狠狠抓住了现行，也就该结束了。

可是，我和妈妈等在路边去警局报案的时候，旁边带着两个4、5岁孩子的妈妈使劲用法语跟我说话，我很努力的从她肢体语言明白，她希望我去警察局报警，给这个小偷带上手铐。

后来从防暴警察那里也得到证实，如果我们不去警局报案，这个小偷过10分钟还会继续作案，而且没有我和我妈作证，他们也不能直接逮捕她。

二、大声喊出来

遇到情况，提高音量引来关注，保护自己。

我抓着小偷手腕的时候，她手已经空了，掏出来的东西不知道被她藏到哪里。我停在原地，用同样的音量反复质问，引来不少路人。

这些路人可真并非是爱看热闹的路人，而是正义感十足的好心人。我记得其中一个满头白发的老爷爷抓着那个女人，努力用英语跟我说："找警察去（go to police）。"

其中一位路人向我递来护照，我才回过神来，原来我妈丢的是护照，真庆幸护照原封不动回到我们手中。

Image copyright JIA LIU Image caption 护送我们回住处的尼斯警察非常友善。

三、警察速度快

接送我们的警车和警察局的样子，看上去都比较破旧。一点儿也没有想像中的威严。

在警察局等着记录存档的时候，我脑子里突然冒出一个惯性思维，在法国这一等，怎么也得4、5个小时到晚上了。何况在我们之前，还有几个人也在等。

可才过了大概20分钟的样子，我们就被请到警察办公室，花了10分钟了解情况、填表、存档。最后还主动告诉我会有警车送我们回住处。

这期间，办公室里有只流浪猫，警察笑着说："看！我们的猫，它叫speedy（快速）。"