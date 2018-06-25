2018国际足联世界杯 主办国：俄罗斯 比赛日期：6月14日 - 7月15日 实况报道：BBC电视台、电台及BBC Sport网站将实时报道2018世界杯比赛

德国队踢点球真的有那么好吗？主场优势有多重要？哪一个墨西哥后卫的世界杯进球数与C罗相同？

世界杯开赛在即，我们来回答这些问题，并且提供更多资讯……

1. 哪些球队赢得过世界杯？

共五次赢得世界杯冠军的巴西队是各队之首。他们最近一次夺冠是在2002年。2014年，他们是东道主，但是这一次主场作战最终却是在半决赛以1比7惨败于德国而告终。

目前尚未有欧洲和南美洲以外的球队赢得过世界杯，而最近三次世界杯决赛都是由欧洲球队胜出——冠军分别是德国、西班牙和意大利。欧洲球队共11次夺冠，南美球队则有9次。

2. 哪个球员进球最多？

德国队的进球机器米罗斯拉夫·克洛泽（Miroslav Klose，高路斯）在四届世界杯决赛圈当中共打进16球，是历届所有球员当中最多的。他在2016年退役，不过这一次他仍然会作为德国国家队的后勤人员，前往俄罗斯。

巴西的罗纳尔多（Ronaldo，朗拿度）则以15个总入球排名第二，其中有8球是来自帮助巴西队夺冠的2002年韩日世界杯。

法国球员朱斯特·方丹（Just Fontaine，方亭）则保持单届世界杯的最高进球纪录。他在1958年世界杯的六场比赛当中打入13球。

3. 现役球员又是什么状况？

在世界杯个人进球数达到10个或以上的球员当中，只有德国人托马斯·穆勒（Thomas Muller，汤马士·梅拿）将作为球员参加俄罗斯世界杯。

要追平他的同胞克洛泽，穆勒将需要打破自己个人单届进五球的最高纪录。

哥伦比亚前锋哈梅斯·罗德里格斯（James Rodriguez）在上一届世界杯赢得了最佳射手。假如他这次能复制上一届的表现，也将会成为世界杯总进球最多的球员之一。

这个排行榜上唯一的后卫是墨西哥人拉法尔·马奎斯（Rafael Marquez，马基斯）。本届他将代表墨西哥第五次参加世界杯，而他在世界杯赛上的进球总数与克里斯蒂亚诺·罗尔纳多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）相当。

4. 现在的球队已不像过去那样经常射门

自足球专业数据公司OPTA在1966年开始统计相关数字以来，上届世界杯是场均攻门次数最少的一届。

尽管如此，2014年世界杯场均进2.7球的数据则是自1982年西班牙世界杯以来最高的。

事实上，数据显示远射的次数有所减少。一个有意思的比较是将上一届世界杯与OPTA首次统计射门次数的1966年世界杯相比。

在1966年的世界杯决赛，禁区外的射门次数是2014年决赛的两倍，不过在2014年决赛的20次射门当中，在禁区内射门的次数却比1966年多。

5. 英格兰国家队或许成绩一般，但英超却占着世界杯大半壁江山

自1966年夺冠以来，英格兰只有过一次跻身半决赛。然而，这并不影响英超联赛的球员占据其他国家队的多个位置。

虽然像勒罗伊·萨内（Leroy Sane，桑尼）、马科斯·阿隆索（Marcs Alonso，马高斯·阿朗素）和大卫·路易兹（David Luiz，大卫·雷斯）这样的球员都没能入选各自的世界杯国家队名单，但是英超仍然比其他任何联赛输出了更多的世界杯参赛球员。

在世界杯各队大单宣布时，注册在英格兰前三个级别联赛球队的球员就多达130个，来自西班牙和德国联赛的则分别有81和67人。32支参赛队当中，只有乌拉圭、巴拿马、沙特阿拉伯以及俄罗斯没有召入任何英格兰联赛的球员。

英格兰队则是唯一全部23名球员均来自同一个联赛的球队。瑞典与塞内加尔则走在另一个极端——他们的名单中没有一名球员来自本国联赛。

6. 东道主的表现如何？

在巴西，没有人需要提醒他们两次主办世界杯的经历。在1950年，他们在主场输给了乌拉圭；在2014年，他们以7-1负于德国，令举国尴尬。

不过，大多数国家在主场球迷的支持下都能够表现得更好。俄罗斯队肯定希望他们能够延续这一传统，在拥有乌拉圭、埃及和沙特阿拉伯的小组当中出线。

假如俄罗斯成功小组出线，南非就将仍是唯一在世界杯第一圈出局的东道主。

7. 点球！点球！

任何的世界杯总结都离不开点球大战。

在世界杯历史上，德国队只有一名球员曾经踢失过点球，而他们在经过的四次点球大战中全数取胜。自1982年以来，德国队连续15次在世界杯上罚进点球。

丝毫不令人意外的是，英格兰队是世界杯点球大战历史上成绩最差的球队。他们三次在点球大战中失利，并且一次都没有赢过……目前还没有。

意大利同样三次以最残酷的方式被淘汰出局，当中包括1994年那场决赛，球星罗伯特·巴乔（Roberto Baggio，罗拔图·巴治奥）一脚将球踢飞的画面成为世界杯历史上的经典。不过，他们在2006年对阵法国队的决赛当中赢了一回，多少令这个国家对点球决胜制度的回忆稍为不那么灰暗。

图表设计：乔伊·罗克萨斯（Joy Roxas）、桑德拉·罗德里格斯·齐利达（Sandra Rodriguez Chillida）

计算方法

在“东道主场均积分”的图表中，我们从国际足联（FIFA）获取数据。如果淘汰赛中的比赛是通过点球决胜，则会被算作平局，在加时决出胜负则会被当成决出了胜负。无论是淘汰赛还是小组赛，我们都是给胜方算3分，平局各算1分。

“场均”积分只计算了那些曾经主办过世界杯的国家，而不是世界杯历史上的所有参赛队。

在“本土球员”的图表中，我们统计了本国联赛入选球员最多的前11个国家。球员所属俱乐部的资料则来自国际足联（FIFA）在6月4日更新发布的官员资料。