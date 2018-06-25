2018世界杯到来之际，除了观看比赛以外，还想要知道在主办国俄罗斯应该去哪里玩，看什么，以及吃什么吗？

不用找了，BBC俄语部的同事为我们整理了他们的热情小提示。

莫斯科：“大人们的迪士尼”

在莫斯科的中心是克里姆林宫，这个守卫森严的建筑群里有五座宫殿和四个大教堂，并且已经被使用了2000年。

Image copyright Getty Images Image caption 莫斯科红场上圣巴索大教堂，是俄罗斯最标志性的建筑之一。

必须要去感受一个这座城市神奇的地铁系统。当地人认为它是世界上最漂亮的，而其中最令人印象深刻的一些站是在褐色的环状线上。

Image copyright Getty Images Image caption 地铁共青团站自1952年就开通了。

圣彼得堡：夏天的不夜城

在夏天的圣彼得堡，高纬度的地理位置令它每天有长达接近19小时的日照，这是名副其实的“白夜行”。

城市街道和堤岸上都充满了各种娱乐活动，咖啡厅和娱乐场所无分昼夜都挤满了人。

Image caption 在圣彼得堡，你随处可见博物馆、教堂和各种纪念碑，还可以在绿化广场中一享静谧

假如坐不上游客巴士，轻轨三号线会是一个便宜的选择。

它会穿过圣三一桥（Trinity Bridge），经过夏园（Summer Garden），一直连通到托斯妥耶夫斯基《罪与罚》当中所写的谋杀案现场，并最后到达举世闻名的马林斯基剧院（Mariinsky Theatre）。

Image copyright Getty Images Image caption 圣彼得堡城中那些可以开合的桥被当地人视为诅咒，但也是可观的景象

下诺夫哥罗德：街头艺术与伏尔加河的远景

对于第一次去下诺夫哥罗德的游客来说，我们的最佳建议是从熟悉的路径上漫游。

Image copyright Getty Images Image caption 下诺夫哥罗德的球场就坐落在伏尔加河与奥加河交汇处。

走过静谧的街道，经过一些木屋区，感受城市的真实气质。

Image copyright MLADEN ANTONOV/AFP Image caption 这座城市有超过300个街头艺术作品，有壁画，有雕塑，还有涂鸦。

加里宁格勒：埋葬了康德的渔村

加里宁格勒是俄罗斯最西端的地方，包围在波兰、立陶宛和波罗的海中间。

Image copyright MLADEN ANTONOV AFP Image caption 加里宁格勒是一座渔村。此次，它的港口有一支强大的船队，向全世界的海洋进发。

直到1945年，这里仍是属于德国的一个城市，叫柯尼斯堡。它也是哲学家康德（Immanuel Kant）去世后安葬的地方。

Image copyright Reuters Image caption 琥珀是加里宁格勒的传统纪念品。

叶卡捷琳堡：“在乌拉尔山上的巴黎”

这座城市保留着丰富的苏联时代建筑遗产。

Image copyright Getty/Tass Image caption 近年，叶卡捷琳堡最引以为傲的就是叶利钦中心——以苏联解体后的首位总统名字命名。

叶卡捷琳堡目前正在日渐成为美食天堂。游客们可以在这里找到热乎乎的培根配华夫饼、比利时啤酒以及正宗的越南汤米粉。

Image copyright Getty/WP Image caption 从俄罗斯饺子里的馅就能判断它来自什么地方：黄皮的是胡萝卜、鸭肉和鹅肉，来自乌拉尔山；白色的是猪肉、牛肉和羊肉，则是来自西伯利亚。

伏尔加格勒：从废墟中涅槃的凤凰

这座城市过去曾经叫做斯大林格勒。它是二次大战当中惨烈的战场之一，至今仍是二战史中的一座丰碑。

游客在这里会找到很多展示战争记忆的博物馆和展览中心。你可以爬上著名的马马耶夫岗（Mamayev Kurgan），从这个位于高地上的纪念碑旁俯瞰整座城市。

Image copyright Getty Images Image caption “母国的召唤”雕塑是世界上最大的女性雕塑

喀山：俄罗斯多元文化的中心地带

喀山是一座繁华的都会，俄罗斯的第六大城市，也是一座有着悠久历史、漂亮公园以及多元文化生活的城市。

不过，或许会令你感到惊奇的是，这里没有很多人。在21时以后，这个城市就基本上是荒无人烟了。

Image copyright Getty Images Image caption 喀山是鞑靼斯坦共和国的首都，拥有俄罗斯境内最大数量的穆斯林居民。

萨马拉：一座沉静的都会？

萨马拉似乎仍然未能决定，自己到底是要当一座大都会还是伏尔加河畔的度假村。

旧的木屋住宅与排列紧密的商业大厦相映成趣，传统的楼房与新建的购物中心仿佛是在争夺城市的地盘。

Image copyright Getty Images Image caption 要真正感受这里，要到旧城区去看一看，找寻那些多年前由本地居民建筑的传统木屋

顿河畔罗斯托夫：自由的精神

在众多贸易路线交界处建立起来的顿河畔罗斯托夫一直都是热爱自由的哥萨克人以及大企业家的家园。

去顿河上游览一番自然是必须的，而另一个不那么为人所知的玩点则是中央市场。那里有很多商铺、咖啡厅，当然还有一座大教堂。

Image copyright AFP/Getty Image caption 当地人说，直到今天，你仍然可以感觉到这里自由与快乐的精神。

索契：温暖、美味，但是昂贵

如果你只去索契一天，你就不得不在三个地方当中作出艰难的选择了。阿德勒、卡拉斯拉雅波利亚纳和市中心离彼此并不近，并且这几个地方之间的交通可能糟糕得吓人。

如果想呼吸清新空气，看美妙的山景，还想有很多的咖啡厅和纪念品店，我们推荐阿德勒的伊米尔汀斯凯雅谷（Imeretinsky Valley）以及奥林匹克公园。

Image copyright Getty Images Image caption 索契仍然是俄罗斯政治精英首选的度假圣地，但很遗憾，这也意味着，它的消费对我们大部分人来说是高昂的。

萨兰斯克：出人意料的主办地

萨兰斯克是一个相当有层次的城市，而所有主要的景点和娱乐都在新建的莫尔多维亚竞技场（Mordovia Arena）附近。

Image copyright MLADEN ANTONOV Image caption 莫尔多维亚共和国的首都是世界杯主办城市当中最没有大都市感的，选择它作为主办城市之一出乎很多人的意料。

要想得到难忘的美食体验，记得要尝这里的“熊掌”。

它其实是碎牛肉和碎猪肉包在面包屑当中烹制的菜品，只是形状像一只熊掌。

Image copyright Ben Tavener/BBC Image caption 一种叫“Poza”的无酒精饮料，会很配这道“熊掌”。

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